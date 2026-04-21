செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (12:25 IST)

அன்பளிப்பு அதிமுக!.. ஸ்டாலினுக்கு கார் வாங்கி கொடுப்போம்!.. காளியம்மாள் நக்கல்!..

kaaliyammal
தேர்தல் வேட்புமனுவில் அரசியல் தலைவர்கள் குறிப்பிடும் தங்களின் சொத்து விபரங்கள் 95 சதவீதம் பொய்யாகவே இருக்கும். இவ்வளவு குறைவாக குறிப்பிடுகிறோமே, இதையெல்லாம் இல்லை என சொல்கிறோமே.. மக்கள் நம்புவார்களா என்று கூட அவர்கள் யோசிக்கமாட்டார்கள்..

பல வருடங்களாக அப்படி ஒரு அரசியல் செய்து பழக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள்.. 1960,70-களில் எப்படி அரசியல் செய்தார்களோ, அப்போது என்ன மனநிலையில் இருந்தார்களோ அப்படித்தான் இந்த டிஜிட்டில் யுகத்திலும் இருக்கிறார்கள். இப்போது செல்போன் வந்துவிட்டது.. எல்லோருக்கும் எல்லாமும் தெரிந்துவிடுகிறது.. இதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்கிற குறைந்தபட்ச புரிதல் கூட அவர்களுக்கு இல்லை என்பதே நிதர்சனம்.

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தங்களுக்கு சொத்து விபரங்களை வெளியிட்டார்கள். பிரச்சார கூட்டங்களில் தன்னை விவசாயி என அழைத்துக் கொள்ளும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது சொந்தமாக ஒரு நிலம் கூட இல்லை என்று கூறியிருந்தார்.

அதேபோல் பல கோடி மதிப்புள்ள காரில் வலம் வரும் திமுக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது சொந்தமாக ஒரு கார் கூட இல்லை.. கையில் வெறும் 10 ஆயிரம் பணம் மட்டுமே இருக்கிறது என குறிப்பிட்டிருந்தார்.. இதையெல்லாம் எதிர்கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர்..

இந்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து அதிமுகவுக்கு சென்ற காளியம்மாள் ஒரு பிரச்சார மேடையில் பேசும்போது ‘முதல்வருக்கு சொந்தமாக கார் இல்லை என சொத்து மதிப்பில் கூறியிருக்கிறார்.. யாரோ ஒருவருக்கு போக கார் இல்லை என்றால் நாங்கள் வாங்கி தருகிறோம் என உதயநிதி ஒருமுறை சொன்னது எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது.. அதையே நாம் திருப்பி செல்கிறோம்.. நாம் வெற்றி பெற்று வந்த பிறகு உங்கள் அப்பாவிற்கு ‘அன்பளிப்பு அதிமுக’ என போட்டு நாங்கள் கார் வாங்கி தருவோம்’ என்று நக்கலடித்திருக்கிறார்.

விஜய் 6 மணிக்கு மேல் பிரச்சாரம் செய்யாதது ஏன்? - எஸ்.ஏ.சி. அளித்த விளக்கம்!

விஜய் 6 மணிக்கு மேல் பிரச்சாரம் செய்யாதது ஏன்? - எஸ்.ஏ.சி. அளித்த விளக்கம்!தமிழக தேர்தல் நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ள நிலையில், இன்றுடன் அனல்பறக்கும் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது. இறுதிக்கட்ட நாளான இன்று அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் காலை முதலே தங்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த ஒரு வாரத்தில் தங்கத்தின் விலை ஏற்றமா? இறக்கமா? முழு அலசல்..!

கடந்த ஒரு வாரத்தில் தங்கத்தின் விலை ஏற்றமா? இறக்கமா? முழு அலசல்..!சென்னையில் கடந்த ஒரு வார கால தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை போக்குகளை பார்க்கும்போது, ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையில் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படுகின்றன.

கடைசி நாளான இன்று விஜய்யின் பிரச்சாரம் எந்த இடத்தில்? முழு விவரங்கள்..!

கடைசி நாளான இன்று விஜய்யின் பிரச்சாரம் எந்த இடத்தில்? முழு விவரங்கள்..!தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரசாரத்தின் இறுதி நாளான இன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னையில் அதிரடி வாகன பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார். இது குறித்து அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தேர்தல் ஆணையத்தின் முறையான அனுமதியுடன் இந்த பிரசாரம் நடைபெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நான் என்றும் டேஞ்சர்தான்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ..!

நான் என்றும் டேஞ்சர்தான்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ..!தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

JEE மெயின் தேர்வு முடிவுகள் வந்துவிட்டது.. அடுத்து செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணிகள் என்னென்ன?

JEE மெயின் தேர்வு முடிவுகள் வந்துவிட்டது.. அடுத்து செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணிகள் என்னென்ன?JEE மெயின் 2026 தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகு, மாணவர்கள் தங்களின் அடுத்தகட்ட இலக்கான கலந்தாய்வு மற்றும் இட ஒதுக்கீடு முறை குறித்துத் தெளிவாக தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும். இந்த கட்டம்தான் நீங்கள் எந்த கல்லூரியில், எந்த பாடப்பிரிவில் பயிலப்போகிறீர்கள் என்பதை தீர்மானிக்கிறது.

