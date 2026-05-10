ஞாயிறு, 10 மே 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (12:50 IST)

நாளை கூடுகிறது சட்டமன்றம்.. முதல்வர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பது எப்போது?

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தம் இன்று தொடங்கியுள்ளது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்று தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில், லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் முன்னிலையில் அவர் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார்.
 
இந்தத் தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 118 இடங்கள் என்ற பெரும்பான்மை இலக்கை எட்ட காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் , மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவற்றின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது. 
 
இதன் மூலம் ஒரு வலுவான கூட்டணி ஆட்சியை விஜய் மலர செய்துள்ளார். ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், வரும் மே 13-ஆம் தேதிக்குள் சட்டப்பேரவையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
இதனை தொடர்ந்து, நாளை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூடுகிறது. புதிய அரசின் முதல் கூட்டத்தொடரான இதில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படும். தனது முதல் நாளிலேயே அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்த பிறகு, மாநிலத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலன் சார்ந்த திட்டங்களை முழுவீச்சில் செயல்படுத்தத் தயாராகி வருகிறார்.
 
மை பிரதர் ராகுல் காந்தி.. எனது நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.. பதவியேற்றவுடன் நன்றி சொன்ன முதல்வர் விஜய்..!

மை பிரதர் ராகுல் காந்தி.. எனது நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.. பதவியேற்றவுடன் நன்றி சொன்ன முதல்வர் விஜய்..!தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் உரையின் தொடக்கத்திலேயே உணர்வுப்பூர்வமான நன்றிகளை பகிர்ந்து கொண்டார். டெல்லியில் இருந்து நேரில் வந்து வாழ்த்திய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியை "மை பிரதமர் ராகுல் காந்தி" என விளித்து அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்தார். ராகுல் காந்தியின் வருகை தனக்கு பெரும் பலத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

முதல் வேலை வெள்ளை அறிக்கை தான்.. தமிழ்நாடு இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!

முதல் வேலை வெள்ளை அறிக்கை தான்.. தமிழ்நாடு இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க வகையில் பதவியேற்றுக்கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது நிர்வாக பணிகளை மிக அதிரடியாக தொடங்கியுள்ளார். நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் பதவியேற்ற சில நிமிடங்களிலேயே, மாநிலத்தின் தற்போதைய நிதிநிலை மற்றும் நிர்வாகச் சூழல் குறித்துத் தெளிவான 'வெள்ளை அறிக்கை' வெளியிட இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

200 யூனிட்டுக்கள் இலவசம், பெண்கள் பாதுகாப்பு கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார் முதல்வர் விஜய்...!

200 யூனிட்டுக்கள் இலவசம், பெண்கள் பாதுகாப்பு கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார் முதல்வர் விஜய்...!தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றவுடன், தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் விதமாக அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய். கோட்டையில் முதலமைச்சராக தனது முதல் நாளில், மக்கள் நலன் சார்ந்த மிக முக்கியமான கோப்புகளில் அவர் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் விஜய்

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் விஜய்தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் திரிஷா

விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் திரிஷாதமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பொறுப்பேற்கிறார். தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் காங்கிரஸ், விடுதலை

