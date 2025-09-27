சனி, 27 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (10:13 IST)

நான் சனிக்கிழமை மட்டும் வருபவன் அல்ல.. விஜய்யை தாக்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின்..!

நான் சனிக்கிழமை மட்டும் வருபவன் அல்ல.. விஜய்யை தாக்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின்..!
உதயநிதி ஸ்டாலின் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், "நான் சனிக்கிழமை மட்டும் வெளியே வருபவன் அல்ல. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் தொடர்ந்து பயணம் செய்வேன். இன்று என்ன கிழமை என்று கூட எனக்குத் தெரியாது" என்று கூறினார்.  
 
மேலும் ஒரு அரசியல்வாதி வார இறுதி நாட்களில் மட்டுமல்ல, ஒரு நாளின் 24 மணி நேரமும், வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். 
 
ஆனால் இதற்கு பதிலளித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் உயர் மட்ட வட்டாரங்கள், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும் பிரச்சார பயணங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவது குறித்து, "பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. மதிய வேளையில் மாணவர்கள் பள்ளியிலிருந்து வெளியே வரும்போது, அவர்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படக் கூடாது" என்று விளக்கமளித்துள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

விஜய் கூட்டத்திற்கு நிபந்தனைகள்: ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிட வேண்டும் - காவல்துறை உத்தரவு!

விஜய் கூட்டத்திற்கு நிபந்தனைகள்: ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிட வேண்டும் - காவல்துறை உத்தரவு!கரூரில் நாளை நடைபெற உள்ள 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு காவல்துறை 11 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதில், "ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் வழிவிட வேண்டும், முதலுதவி சிகிச்சைக்கு முன்னேற்பாடு செய்ய வேண்டும்" என்பது முக்கிய நிபந்தனைகளாகும்.

சிவாஜியை விட சிறந்த நடிகர் செந்தில் பாலாஜி: எடப்பாடி பழனிசாமி கிண்டல்!

சிவாஜியை விட சிறந்த நடிகர் செந்தில் பாலாஜி: எடப்பாடி பழனிசாமி கிண்டல்!தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். கரூர் மாவட்டத்தில் நடந்த பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "சிவாஜி கணேசனை விட மிகச்சிறந்த நடிகர் செந்தில் பாலாஜி," என்று கிண்டல் செய்தார்.

உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு வந்தால் பதவி விலகுவேன்: அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அதிரடி!

உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு வந்தால் பதவி விலகுவேன்: அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அதிரடி!உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி, ரஷ்யாவுடனான போர் முடிவுக்கு வந்ததும் தனது அதிபர் பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக பெண்கள் vs வட இந்திய பெண்கள்.. அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா பேச்சுக்கு பாஜக கண்டனம்..!

தமிழக பெண்கள் vs வட இந்திய பெண்கள்.. அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா பேச்சுக்கு பாஜக கண்டனம்..!தமிழகத் தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, தமிழகப் பெண்கள், வட இந்திய பெண்கள் இடையே உள்ள வித்தியாசங்களை குறித்து பேசியது சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

ஞாயிறு முதல் தி.நகர் மேம்பாலம் திறப்பு.. போக்குவரத்து நெரிசல் முடிவுக்கு வருமா?

ஞாயிறு முதல் தி.நகர் மேம்பாலம் திறப்பு.. போக்குவரத்து நெரிசல் முடிவுக்கு வருமா?சென்னை தி.நகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் கட்டப்பட்ட மேம்பாலம் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறக்கப்பட உள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியால் கட்டப்பட்ட இந்த மேம்பாலம், தெற்கு உஸ்மான் சாலையை சிஐடி நகர் பிரதான சாலையுடன் இணைக்கும். இதன் மூலம், அப்பகுதியில் நிலவி வந்த நீண்டகால வாகன நெரிசல் முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com