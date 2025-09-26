வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (10:47 IST)

பூரி ஜெகன்னாத்- விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகும் படம்… டைட்டில் & டீசர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!
தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்தவர் பூரி ஜெகன்னாத்.  அவரின் பல ஹிட் படங்கள் தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு ஹிட்டாகியுள்ளன. ஆனால் சமீபகாலமாக அவரின் படங்கள் படுதோல்வி அடைந்து வருகின்றன. விஜய் தேவரகொண்டாவை வைத்து அவர் இயக்கிய லைகர் படம் படுமோசமான தோல்வி பெற்றதை அடுத்து அவருக்கு அடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை.

இந்நிலையில் தற்போது அவர் விஜய் சேதுபதியை வைத்து ஒரு பேன் இந்தியா படத்தை இயக்கி, தயாரிக்கவுள்ளார்.  இந்த படத்தில் தபு, சம்யுக்தா மேனன், துனியா விஜய் உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.  பூரி ஜெகன்னாத்துடன் நடிகை ஷார்மி இணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார்.

இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த ஜூலை மாதம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை இந்த படத்துக்கு டைட்டில் அறிவிக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி பூரி ஜெகன்னாத்தின் பிறந்தநாளை ஒட்டி படத்தின் டைட்டில் மற்றும் அறிமுக டீசரைப் படக்குழு வெளியிடவுள்ளது.

ஒரு காலத்தில் அப்பாவைத் திட்டும் மகனாக நடித்தார்… ஆனா இப்போ?- இட்லி கடை படம் குறித்து இளவரசு பகிர்ந்த தகவல்!

ஒரு காலத்தில் அப்பாவைத் திட்டும் மகனாக நடித்தார்… ஆனா இப்போ?- இட்லி கடை படம் குறித்து இளவரசு பகிர்ந்த தகவல்!தனுஷ் இயக்குனராகத் தனது நான்காவது படமாக ‘இட்லி கடை’ படத்தை இயக்கியுள்ளார். படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார். படத்தில் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, அருண் விஜய், சத்யராஜ், பார்த்திபன், இளவரசு மற்றும் சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங் களில் நடித்துள்ளனர்.

ராஜமௌலி & மகேஷ்பாபு படத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடிக்கும் பாலிவுட் நடிகர்!

ராஜமௌலி & மகேஷ்பாபு படத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடிக்கும் பாலிவுட் நடிகர்!ஆர் ஆர் ஆர் படத்துக்கு பிறகு ராஜமௌலி இயக்கும் அடுத்த படத்தில் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் மகேஷ் பாபு நடிக்க உள்ளார். இந்த படம் புதையலைத் தேடி செல்லும் ஒரு சாகச திரைக்கதையாக அமைக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தில் கதாநாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடிக்க, கீரவாணி இசையமைக்கிறார். வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

மந்திரமூர்த்தியை சுற்றிய சிக்கல்: 'அயோத்தி' இயக்குநரை விட்டுக்கொடுக்க மறுக்கும் மதுரை அன்பு?

மந்திரமூர்த்தியை சுற்றிய சிக்கல்: 'அயோத்தி' இயக்குநரை விட்டுக்கொடுக்க மறுக்கும் மதுரை அன்பு?'அயோத்தி' திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் மந்திரமூர்த்தி, புதிய படத்திற்காக தயாரிப்பாளர் சுதன் நிறுவனத்துடன் இணைந்த நிலையில், தற்போது அவர் எதிர்பாராத சிக்கலை சந்தித்துள்ளார் என கூறப்படுகிறது.

'இட்லி கடை' திரைப்படம்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கதையா? படக்குழு அளித்த விளக்கம் என்ன?

'இட்லி கடை' திரைப்படம்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கதையா? படக்குழு அளித்த விளக்கம் என்ன?தனுஷ் நடித்துள்ள 'இட்லி கடை' திரைப்படம் சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் வாழ்க்கை கதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில், பரவிய தகவலை, படக்குழு முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சட்ட ரீதியான நோட்டீஸ் அனுப்பியதாக கூறப்பட்ட தகவலும் உண்மை இல்லை என படக்குழு விளக்கமளித்துள்ளது.

பாலிவுட்டிலும் வில்லனாகும் அர்ஜுன் தாஸ்: ரன்வீர் சிங் உடன் மோதுகிறாரா?

பாலிவுட்டிலும் வில்லனாகும் அர்ஜுன் தாஸ்: ரன்வீர் சிங் உடன் மோதுகிறாரா?'குட் பேட் அக்லி' படத்தில் மிரட்டலான நடிப்பை வெளிப்படுத்திய நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ், பாலிவுட் திரையுலகில் வில்லனாக அறிமுகமாகிறார். பிரபல நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிக்கும் 'டான் 3' படத்தின் மூலம் வில்லனாக அவர் நடிக்க இருப்பதாக தெரிகிறது.

