செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (16:09 IST)

நாளைய பாமக ஆர்ப்பாட்டத்தில் தவெகவும் பங்கேற்காது? அதிமுகவும் பங்கேற்பு இல்லை..
நாளை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நடத்தும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழக வெற்றி கழகம் பங்கேற்காது என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளன. ஏற்கனவே அதிமுக இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்காத நிலையில், தற்போது விஜய் கட்சியும் பங்கேற்கவில்லை என்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
தமிழ்நாட்டில் ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து நாளை அன்புமணி தரப்பில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த இருக்கிறது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு நேரில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழக வெற்றி கழகம் கலந்து கொள்ளாது என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
 
ஈரோட்டில் விஜய் நடத்தும் மக்கள் சந்திப்பு வேலைகளில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாகிகள் பிஸியாக இருப்பதால் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளன. 
 
ஏற்கனவே இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என அதிமுக கூறிவிட்ட நிலையில், தற்போது தமிழக வெற்றி கழகமும் பங்கேற்காது என கூறியிருப்பது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது.

Edited by Siva
 

மோடி காரை ஓட்டிய ஜோர்டான் நாட்டு இளவரசர்.. புகைப்படங்களை பகிருந்த பிரதமர்..!

மோடி காரை ஓட்டிய ஜோர்டான் நாட்டு இளவரசர்.. புகைப்படங்களை பகிருந்த பிரதமர்..!இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக ஜோர்டான் நாட்டுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அங்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இரு நாடுகளின் 75 ஆண்டு கால இராஜீய உறவை குறிக்கும் வகையில் அமைந்த இந்த பயணத்தின்போது, பிரதமர் மோடி ஜோர்டான் மன்னர் அப்துல்லா பின் அல் ஹுசைனை சந்தித்து உறவுகள் குறித்துப் பேசினார்.

மகாத்மா காந்தி என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல; ஆனால்.. பிரியங்கா காந்தி உருக்கம்..!

மகாத்மா காந்தி என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல; ஆனால்.. பிரியங்கா காந்தி உருக்கம்..!மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு சட்டத்துக்கு மாற்றாக மத்திய அரசு மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்த உள்ள 'வளா்ந்த பாரத வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார ஊரக உறுதியளிப்புச் சட்ட மசோதாவிற்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி வத்ரா கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தார்.

கோவில் விழாவில் கலந்து கொள்ள நடிகர் திலீப்புக்கு எதிர்ப்பு.. நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலக முடிவு..!

கோவில் விழாவில் கலந்து கொள்ள நடிகர் திலீப்புக்கு எதிர்ப்பு.. நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலக முடிவு..!மலையாள நடிகர் திலீப், கேரளாவின் எர்ணாகுளம் சிவன் கோயில் விழா கூப்பன் விநியோக தொடக்க விழாவில் பங்கேற்கவிருந்த நிலையில், சர்ச்சைகள் மற்றும் எதிர்ப்புகள் காரணமாக நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகியுள்ளார். இந்த எதிர்ப்பு விழா ஏற்பாட்டு குழுவிற்குள்ளேயே எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தூத்துக்குடியில் கொடூரம்: அசாம் மாநிலப் பெண் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை; கணவர் மீது தாக்குதல்!

தூத்துக்குடியில் கொடூரம்: அசாம் மாநிலப் பெண் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை; கணவர் மீது தாக்குதல்!தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த 24 வயதுடைய புலம்பெயர்ந்த பெண் தொழிலாளி ஒருவர், அதே மாநிலத்தை சேர்ந்த மூன்று ஆண்களால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த பெண்ணின் கணவர் தாக்கப்பட்டதாகவும் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அதிரடி அறிவிப்பு!.. முடிவுக்கு வரும் உக்ரைன் - ரஷ்ய போர்!....

அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அதிரடி அறிவிப்பு!.. முடிவுக்கு வரும் உக்ரைன் - ரஷ்ய போர்!....உக்ரைன் - ரஷ்யா நாடுகளுக்கு இடையே கடந்த 4 வருடங்களாக போர் நடந்து வருகிறது. இதனால் உக்ரைன் நாட்டின் பல பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

