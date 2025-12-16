செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
  செய்திகள்
  செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (11:07 IST)

அதிமுக கூட்டணியில் தவெக சேர வேண்டுமானால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை தான்: ஆர்வி உதயகுமார்

அதிமுக கூட்டணியில் தவெக சேர வேண்டுமானால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை தான்: ஆர்வி உதயகுமார்
அ.தி.மு.க. கூட்டணிகளில் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' இணையுமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்று கொள்பவர்கள், அ.தி.மு.க-வின் தலைமையை ஏற்று கொள்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை கூட்டணிகளில் சேர்த்து கொள்வோம் என்று தெரிவித்தார்.
 
தி.மு.க. ஆட்சியை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற கொள்கை உடையவர்கள், எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக ஏற்றுக் கொள்பவர்கள், அ.தி.மு.க. தலைமை ஏற்று கொள்பவர்களுடன் மட்டும்தான் கூட்டணி என்றும் அவர் உறுதிபட தெரிவித்தார்.
 
எனவே, இதிலிருந்து 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' அ.தி.மு.க. கூட்டணிக்கு வர வாய்ப்பு இல்லை என்றே தெரிகிறது.
 
சமீபத்தில் தான், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்' தலைமையில், விஜய்யை முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்றுக் கொள்பவர்களுடன் மட்டுமே கூட்டணி என்றும், கட்சியின் பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் ஏற்றப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

நாங்கள் கொடுத்ததை வாங்கி தின்ற மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை: சி.பி.எம். நிர்வாகி சர்ச்சை பேச்சு..!

நாங்கள் கொடுத்ததை வாங்கி தின்ற மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை: சி.பி.எம். நிர்வாகி சர்ச்சை பேச்சு..!கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் டிசம்பர் 13 அன்று வெளியாகின. இதில், மொத்தமுள்ள ஆறு மாநகராட்சிகளில் நான்கை காங்கிரஸ் கைப்பற்றியது, ஆளும் சி.பி.எம். கூட்டணிக்கு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி அதிக இடங்களை பிடித்து முன்னிலை வகித்தது.

அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்ட விதிமுறைகள் இல்லாதபோது, தி.மு.க. மட்டும் எப்படி கூட்டம் நடத்தியது? பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி

அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்ட விதிமுறைகள் இல்லாதபோது, தி.மு.க. மட்டும் எப்படி கூட்டம் நடத்தியது? பாராளுமன்றத்தில் கேள்விதமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இன்னும் வகுக்கப்படாத நிலையில், ஆளும் தி.மு.க.வுக்கு மட்டும் திருவண்ணாமலையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது குறித்து, அ.தி.மு.க. எம்.பி. தம்பிதுரை ராஜ்யசபாவில் கேள்வி எழுப்பினார்.

பங்குச்சந்தை இன்று 2வது நாளாக திடீர் சரிவு.. இன்றைய நிப்டி நிலவரம் என்ன?

பங்குச்சந்தை இன்று 2வது நாளாக திடீர் சரிவு.. இன்றைய நிப்டி நிலவரம் என்ன?கடந்த சில நாட்களாக இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்தது. நேற்று காலை பங்குச்சந்தை மிக மோசமாக சரிந்தாலும், மதியத்திற்கு மேல் ஓரளவு உயர்ந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு நிம்மதியை அளித்தது. ஆனால், இன்று மீண்டும் பங்குச்சந்தை சரிந்துள்ளது.

மீண்டும் குறைந்தது தங்கம் விலை.. ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழே வந்ததால் மகிழ்ச்சி..!

மீண்டும் குறைந்தது தங்கம் விலை.. ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழே வந்ததால் மகிழ்ச்சி..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்தது. நேற்று திடீரென ஒரு லட்சத்தை தாண்டி உயர்ந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை குறைந்து 99 ஆயிரத்துக்கும் குறைவாக விற்பனையாகி வருவது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை உள்பட 5 மாவட்டங்களில் கொட்ட போகுது மழை: சென்னை வானிலை மையம் தகவல்

சென்னை உள்பட 5 மாவட்டங்களில் கொட்ட போகுது மழை: சென்னை வானிலை மையம் தகவல்சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் இன்று காலை 11 மணி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

