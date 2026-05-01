வெள்ளி, 1 மே 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Last Modified: வெள்ளி, 1 மே 2026 (13:15 IST)

கோவில் கோவிலா போய் கும்பிடுறாரே!.. விஜய்க்கு பயம் வந்துடுச்சா?.. பின்னணி என்ன?..

நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் விஜய் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என பலரும் சொல்கிறார்கள். முதல் நிலை வாக்காளர்கள் மற்றும் இளம் வாக்காளர்கள் மற்றும் நிறைய பெண்களும் இந்த தேர்தலில் விஜய்க்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது.

அரசியல் கட்சி துவங்கியது முதலே தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தொடர்ந்து பேசி மக்களின் மனதை செட் செய்தார் விஜய். அது ஓரளவுக்கு அவருக்கு கை கொடுத்தும் இருக்கிறது. அதிமுகவுக்கு பலமான தலைமை இல்லாத நிலையில் திமுகவின் எதிரியாக மக்கள் விஜயையே பார்க்கிறார்கள். எனவே திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக வேற யாராவது புதிதாக வரவேண்டும் என விரும்புவார்கள் விஜய்க்கு வாக்களிக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..

அதேநேரம் நல்லதே நடக்கும்.. வெற்றி நிச்சயம்.. நம்பிக்கையோடு இருங்கள் என்று எல்லா மேடைகளிலும் பேசும் விஜய் கடந்த சில நாட்களாகவே தொடர்ந்து ஆன்மீக பயணம் செய்து வருகிறார்.. தேர்தலுக்கு முன்பு தேவாலயம், மசூதி, கோவில் ஆகிய இடங்களுக்கு சென்று வழிபட்டார். தற்போது வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து விட்ட நிலையில் சமீபத்தில் திருச்செந்தூர் கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தார். அங்கு அரசியல் எதிரிகளை தோற்கடிக்க சூர சம்ஹார பூஜையும் அவர் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், அடுத்த நாளே மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சென்று சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் வழிபட்டார்.. நாளை வேளாங்கண்ணி செல்லும் விஜய் அங்கு ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தில் பிரார்த்தனை செய்யவிருக்கிறார். அதோடு நாகூர் தர்காவுக்கும் விஜய் செல்கிறார்.

இதையடுத்து விஜய்க்கு பயம் வந்து விட்டதாக பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள் விஜய்க்கு. விஜய்க்கு தேர்தல் முடிவை நினைத்து நிறைய பயம் வந்துவிட்டது. அதனால்தான் கோவில் கோவிலாக போய்க்கொண்டிருக்கிறார். தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கும் முன் கோயிலுக்கு சென்றால் அது கோரிக்கை அல்லது பயம..  தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு கோவிலுக்கு சென்றால் அது வேண்டுதல் அல்லது நேர்த்திக்கடன்.. விஜய்க்கு இருப்பது பயம்’ என பலரும் சொல்கிறார்கள்.

ஏற்கனவே விஜயின் ஜோதிடரின் ஆலோசனைப்படி விஜய் திருச்செந்தூர் கோவிலுக்கு சென்று சூரசம்ஹார பூஜை செய்தார் என செய்திகள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது. தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும்.. அரசியல் எதிரிகளை வீழ்த்த வேண்டும் என்கிற எண்ணத்திலும் பயத்திலும்தான் விஜய் இப்படி தொடர்ந்து ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் என பலரும் விமர்சிக்க துவங்கியிருக்கிறார்கள்.

வேளாங்கண்ணி மற்றும் நாகூர் தர்காவிற்கு செல்லும் விஜய்தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகருமான விஜய், நாளை (மே 2) நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்க இருக்கிற நேரத்தில் உருவாகும் புயல்.. எங்கெங்கு கனமழை பெய்யும்?தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் மே மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் கோடை மழையின் தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவின் மிக பழமையான ஸ்வீட் கடை எது தெரியுமா? 1795ஆம் ஆண்டு திறந்த கடை இதுதான்..!இந்தியாவின் கலாச்சாரத்தில் இனிப்புகள் ஒரு பிரிக்க முடியாத அங்கமாகும். பல தலைமுறைகளை கடந்த பாரம்பரியத்தை கொண்ட பல இனிப்பு கடைகள் இந்தியாவில் இருந்தாலும், "இந்தியாவின் பழமையான இனிப்பு கடை எது?" என்ற கேள்விக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான பதில் உள்ளது.

யூடியூப் கிரியேட்டர்களும் இனி வருமான வரி கட்ட வேண்டும்: மத்திய அரசின் புதிய மசோதா..!மக்களவையில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள 'தேசிய படைப்பாளர் பொருளாதார மசோதா 2026' (National Creator Economy Bill 2026), சமூக வலைதளங்களில் வருமானம் ஈட்டும் கிரியேட்டர்களை ஒரு அதிகாரபூர்வ தொழில்முறை நிபுணர்களாக மாற்றவுள்ளது.

ஒரு சிலிண்டருக்கு ரூ.968 உயர்வு.. வணிக சிலிண்டரின் விலை இன்று முதல் ரூ.3237..! வீட்டு சிலிண்டர் விலை என்ன?மத்திய கிழக்கு ஆசியாவில் நிலவும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர் பதற்றம் காரணமாக உலக சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களால், இந்தியாவில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை இன்று முதல் 993 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

