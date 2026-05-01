வேளாங்கண்ணி மற்றும் நாகூர் தர்காவிற்கு செல்லும் விஜய்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகருமான விஜய், நாளை (மே 2) நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார். அரசியலில் அடியெடுத்து வைத்த பிறகு விஜய் மேற்கொள்ளும் இந்த ஆன்மீகப் பயணம் அரசியல் வட்டாரத்திலும், அவரது தொண்டர்களிடமும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாளை அதிகாலை வேளாங்கண்ணிக்கு வருகை தரும் விஜய், உலகப் புகழ்பெற்ற ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தில் நடைபெறவுள்ள திருப்பலியில் பங்கேற்கிறார். குறிப்பாக, நாளை காலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் சிறப்புப் பிரார்த்தனையில் கலந்துகொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார். விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு வேளாங்கண்ணி பேராலய வளாகத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
வேளாங்கண்ணியில் பிரார்த்தனையை முடித்துக் கொண்டு, அங்கிருந்து புறப்பட்டு நாகூர் செல்கிறார் விஜய். அங்குள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாகூர் தர்காவிற்குச் சென்று அவர் வழிபாடு நடத்துகிறார். தனது அரசியல் பயணத்தில் மதநல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் விதமாக, தேவாலயம் மற்றும் தர்காவிற்கு ஒரே நாளில் அவர் செல்லவிருப்பது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.