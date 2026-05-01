வெள்ளி, 1 மே 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: வெள்ளி, 1 மே 2026 (11:44 IST)

வேளாங்கண்ணி மற்றும் நாகூர் தர்காவிற்கு செல்லும் விஜய்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகருமான விஜய், நாளை (மே 2) நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார். அரசியலில் அடியெடுத்து வைத்த பிறகு விஜய் மேற்கொள்ளும் இந்த ஆன்மீகப் பயணம் அரசியல் வட்டாரத்திலும், அவரது தொண்டர்களிடமும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நாளை அதிகாலை வேளாங்கண்ணிக்கு வருகை தரும் விஜய், உலகப் புகழ்பெற்ற ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தில் நடைபெறவுள்ள திருப்பலியில் பங்கேற்கிறார். குறிப்பாக, நாளை காலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் சிறப்புப் பிரார்த்தனையில் கலந்துகொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார். விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு வேளாங்கண்ணி பேராலய வளாகத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
 
வேளாங்கண்ணியில் பிரார்த்தனையை முடித்துக் கொண்டு, அங்கிருந்து புறப்பட்டு நாகூர் செல்கிறார் விஜய். அங்குள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாகூர் தர்காவிற்குச் சென்று அவர் வழிபாடு நடத்துகிறார். தனது அரசியல் பயணத்தில் மதநல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் விதமாக, தேவாலயம் மற்றும் தர்காவிற்கு ஒரே நாளில் அவர் செல்லவிருப்பது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவின் கலாச்சாரத்தில் இனிப்புகள் ஒரு பிரிக்க முடியாத அங்கமாகும். பல தலைமுறைகளை கடந்த பாரம்பரியத்தை கொண்ட பல இனிப்பு கடைகள் இந்தியாவில் இருந்தாலும், "இந்தியாவின் பழமையான இனிப்பு கடை எது?" என்ற கேள்விக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான பதில் உள்ளது.

மக்களவையில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள 'தேசிய படைப்பாளர் பொருளாதார மசோதா 2026' (National Creator Economy Bill 2026), சமூக வலைதளங்களில் வருமானம் ஈட்டும் கிரியேட்டர்களை ஒரு அதிகாரபூர்வ தொழில்முறை நிபுணர்களாக மாற்றவுள்ளது.

மத்திய கிழக்கு ஆசியாவில் நிலவும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர் பதற்றம் காரணமாக உலக சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களால், இந்தியாவில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை இன்று முதல் 993 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் தனது வாடிக்கையாளர் சேவையை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கி தனது கிரெடிட் கார்டு வணிகத்தின் ஒரு பகுதியை ஃபெடரல் வங்கியிடம் விற்பனை செய்வதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கியிடம் உள்ள சுமார் 4.5 லட்சம் கிரெடிட் கார்டு கணக்குகள் இனி ஃபெடரல் வங்கியின் கீழ் செயல்படும்.

தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

