வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Last Modified: வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (20:55 IST)

ரிசல்ட் என்னவாக இருந்தாலும்!.. வேட்பாளர்களுக்கு விஜய் கொடுத்த வாக்குறுதி!...

tvk vijay
நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சிக்கு அவரின் ரசிகர்களிடமும், இளைஞர்களிடமும் பெண்களிடமும் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. கடந்த 50 வருடங்களாகவே திராவிடக் கட்சிகளே மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வரும் நிலையில் புதிதாக விஜய்க்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்த்தால் என்ன என்கிற மனநிலை பலருக்கும் இருக்கிறது.

அதுதான் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் எதிரொலித்தது.
சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விஜய்க்கு பலரும் வாக்களித்துள்ளனர். முதல் நிலை வாக்காளர்கள், இளம் வாக்காளர்கள் மட்டுமின்றி கடந்த பல வருடங்களாகவே அதிமுக மற்றும் திமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு மாறி மாறி வாக்களித்தவர்களில் கூட பெரும்பாலானோர்  விஜயின் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள்.

இதையடுத்து விஜய் மிகவும் நம்பிக்கையாக இருக்கிறார். அதே நேரம் சமீபத்தில் வெளிவந்த கருத்துக்கணிப்பில் திமுகவே ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகள் சொன்னது. ஆனால் தவெகவினரும், விஜயும் அதை ஏற்க தயாராக இல்லை.இந்நிலையில்தான், நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட அனைத்து வேட்பாளர்களிடம் விஜய் இன்று காணொளி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார்.  அப்போது ‘வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மே 4ம் தேதி தேர்தலில் வென்றவுடன் அனைத்து தவெக வேட்பாளர்களும் இரவுக்குள் பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வரவேண்டும்.. உங்களுக்காக நான் காத்திருப்பேன்’ என விஜய் வேட்பாளர்களிடம் கூறியதாக செய்திகள் வெளியானது..

அதேபோல் ‘பிரச்சாரத்திற்கு நீங்கள் ஏன் வரவில்லை?’ என மக்கள் கேட்கிறார்கள் என வேட்பாளர்கள் கூறியதற்கு ‘நமது திட்டத்திற்கு ஏற்ப அனுமதி கிடைக்கவில்லை.. மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல்.. ஆனாலும் தேர்தல் முடிவு என்னவாக இருந்தாலும் நான் அவர்களை நேரில் வந்து சந்திப்பேன்’ என விஜய் அவர்களிடம் வாக்குறுதி அளித்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

