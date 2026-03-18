புதன், 18 மார்ச் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 மார்ச் 2026 (07:29 IST)

234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடும் தவெக!.. விஜய் முடிவு சரியா?..

நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அதேநேரம், அவர் துவங்கியுள்ள அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலில் வெற்றிபெற வேண்டுமென்றால் கூட்டணி அமைக்கவேண்டும். ஆனால், இப்போதுவரை தவெகவு எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.

ஒருபக்கம், அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் தவெக இணைகிறது என கடந்த சில நாட்களாகவே செய்திகள் பரவி வந்தது. ஆனால், இதை எடப்பாடி பழனிச்சாமி மறுத்தார். மேலும், தவெக நிர்வாகி சிடி நிர்மல்குமாரும் இந்த செய்தியை மறுத்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார்.. ஆனால், என்.டி.ஏ கூட்டணியில் தவெகை இணைக்கும் முயற்சியில் பாஜக தரப்பு ஈடுபட்டுவந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

ஒருபக்கம் விஜய்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என தவெக சொன்னதாலும், இந்த கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கே விருப்பமில்லை என்பதாலும் இது நடக்காது என்பதை புரிந்துகொண்ட பாஜக மேலிடம் பேச்சுவார்த்தையை கைவிட்டதாக நேற்று செய்திகள் வெளியானது.

இந்நிலையில், நேற்று பெரம்பலூரில் நடந்த விழாவில் பேசிய அதவ் அர்ஜுனா நாம் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடவிருக்கிறோம் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். இதன் மூலம் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி, திமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விஜயின் தவெக என நான்கு முனை போட்டி உறுதியாகியுள்ளது.

ஒருபக்கம் தனித்து போட்டியிடுன் விஜயின் முடிவு சரியா? தவறா என்கிற விவாதங்களும் எழுந்துள்ளது. பலரும் இது நல்ல முடிவுதான் தவெகவுக்கு எவ்வளவு வாக்குகள் கிடைக்கும் என்பதை எல்லோரும் தெரிந்துகொள்வார்கள். அது அந்த கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் என கூறுகிறார்கள்.

