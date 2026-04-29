  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: புதன், 29 ஏப்ரல் 2026 (15:42 IST)

நேரு ஸ்டேடியத்தில் பதவியேற்பு விழா!.. அமைச்சரவை பட்டியெல் ரெடி!.. தவெகவின் நம்பிக்கை!..

vijay
தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே அதிமுக, திமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையேதான் போட்டி தொடர்ந்து வந்தது. கடந்து 50 வருடங்களுக்கு மேல் இரண்டு கட்சிகளும்தான் மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வருகின்றன. இந்த நிலையில்தான் நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஏனெனில் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருப்பதாலும், அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருப்பதாலும் கண்டிப்பாக விஜய் ஆளும் கட்சியான திமுகவின் எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் மட்டுமில்லாமல் மாற்றம் வேண்டும் என விரும்பும் பலரும் தவெகவுக்கே வாக்களித்திருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. இதுபோக பல வருடங்களாக அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு வாக்களித்த பலரும் இந்தமுறை விஜய்க்கு வாக்களித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இத்தனைக்கும் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டுயிட்டது. இதில் விஜய் திருச்சி கிழக்கு, மற்றும் சென்னை, பெரம்பூர் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டார். விஜய்க்கு உள்ள ரசிகர் கூட்டம் ஓட்டுகளாக மாறாது என அதிமுகவும், திமுகவும் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தது. ஆனால் விஜய் செல்லும் இடமெங்கும் அவரை பார்ப்பதற்கு மக்கள் கூடி விடுகிறார்கள். அவரைப் பார்த்து கையசைக்கவும், அவரோடு புகைப்பட எடுத்துக் கொள்ளவும் அவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். ஒருமுறை விஜயை நேரில் பார்த்துவிட முடியுமா என்கிற ஏக்கம் அவர்களின் கண்களில் தெரிகிறது. அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமான ரசிகர்கள் விஜய்க்கு இருக்கிறார்கள்..

கண்டிப்பாக முதல் நிலை வாக்காளர்களும், இளைஞர்களும் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு வாக்களித்துள்ளனர் என கணிக்கப்படுகிறது. அநேகமாக இந்த தேர்தலில் விஜய் 25 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை வாங்குவார் என பலரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால், 35 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகளை வாங்கி தவெக ஆட்சி அமைக்கும் என தவெக நிர்வாகிகள் நம்புகிறார்கள்..

சில நாட்களுக்கு முன்பு தவெகவினரை கலாய்க்கும்படி தவெகவின் உத்தேச அமைச்சர்கள் பட்டியல் ஒன்றை திமுகவின் ஆதரவாளர்கள் உருவாக்கி சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர்ந்தார்கள். அதில் விஜய் முதல்வர், செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட பலருக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. அதாவது, தவெகவினர் இப்படி கனவு காண்கிறார்கள் என கலாய்ப்பது போல் அந்த லிஸ்ட் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது..

ஆனால் உண்மையிலேயே தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கான  பணிகளில் ஈடுபட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. பிரபல வார இதழான ஜூனியர் விகடன் எழுதியுள்ள கட்டுரையில் தவெக 180 தொகுதிகளை வெல்லும் என கட்சித் தலைமை உறுதியாக நம்புவதாகவும், இப்போதே அமைச்சர்கள் பட்டியல் தயாரிப்பு, அதிகாரிகள் மாற்றத்திற்கான லிஸ்ட் என பணிகள் வேகமெடுத்திருப்பதாக செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் பதவியேற்பு விழாவை சென்னை நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடத்தவும் முடிவெடுத்திருக்கிறார்களாம். ஆளுநர் மாலையுடன் தொடர்பிலிருந்து பதவியேற்பு விழாவை சிறப்பாக நடத்த செங்கோட்டையன் தலைமையில் ஒரு குழுவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. செங்கோட்டையன், விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோர் கலந்தாலோசித்து 33 பேர் கொண்ட அமைச்சர்கள் பட்டியலையும் தயாரிக்க வைத்திருக்கிறார்களாம்.

தமிழகத்தில் கல்வித்துறை எடுத்துள்ள ஒரு புதிய முடிவினால், ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இந்த மாதம் ஊதியம் பெற முடியாத இக்கட்டான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் பிற மாநிலத் தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அரசியல் களம் மிகுந்த விறுவிறுப்புடன் காணப்படுகிறது. தீவிரத் தேர்தல் பரப்புரைகளை முடித்துவிட்டு கொடைக்கானலில் குடும்பத்துடன் ஓய்வெடுத்து வந்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இன்று (ஏப்ரல் 29) அங்கிருந்து சென்னைக்குப் புறப்பட்டார். கொடைக்கானலில் தங்கியிருந்தபோது அவர் தினமும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு பொதுமக்களுடன் சகஜமாக உரையாடியதுடன், அவர்களுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தார். இன்று கிளம்பும்போதும் பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்ட அவரை திமுக தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வழி அனுப்பி வைத்தனர்.

மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தல் களத்தில் புதிய திருப்பமாக, "சிங்கம்" புகழ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அஜய் பால் சர்மாவை தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக தேர்தல் களம் தற்போது உச்சகட்டப் பரபரப்பை எட்டியுள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தையக் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடுவது தொடர்பாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மிகத் தெளிவான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் மற்றும் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு குறித்த பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com