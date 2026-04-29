புதன், 29 ஏப்ரல் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Last Updated : புதன், 29 ஏப்ரல் 2026 (15:18 IST)

மகளிர் உரிமைத் தொகை மே மாதம் வங்கிக்கணக்கிற்கு வருமா? என்ன பிரச்சனை?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான ரூ. 1,000 கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு 1.31 கோடி பயனாளிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 
 
தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் காரணமாக, பிப்ரவரி மாதமே மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணத்துடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ. 5,000 பெண்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
தற்போதைய சூழலில், மே 6-ம் தேதி வரை தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும். எனவே, அதன் பிறகே இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும். ஒருவேளை திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் பட்சத்தில், மே இரண்டாம் வாரத்தில் வழக்கம்போல் ரூ. 1,000 விநியோகிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இருப்பினும், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்று, அமைச்சரவை ஒப்புதல் பெற்ற பிறகே நிதி விடுவிக்கப்படும். திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் இத்தொகையை ரூ. 2,000 ஆக உயர்த்துவதாக கூறியிருந்தாலும், மே மாதத்தை பொறுத்தவரை பழைய தொகையான ரூ. 1,000 மட்டுமே கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 
 
அதேபோல் அதிமுக ரூ. 2,000 மற்றும் தவெக ரூ. 2,500 என உறுதியளித்துள்ள நிலையில் இந்த இரு கட்சிகளும் கட்சிகளும் நிதி உதவி குறித்த வாக்குறுதிகளை எப்போது நிறைவேற்றும் என்பதும், தேர்தல் முடிவுகளே பெண்களின் வங்கி சேமிப்பை தீர்மானிக்கும் காரணியாக அமையும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது..
 
தமிழகத்தில் கல்வித்துறை எடுத்துள்ள ஒரு புதிய முடிவினால், ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இந்த மாதம் ஊதியம் பெற முடியாத இக்கட்டான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் பிற மாநிலத் தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அரசியல் களம் மிகுந்த விறுவிறுப்புடன் காணப்படுகிறது. தீவிரத் தேர்தல் பரப்புரைகளை முடித்துவிட்டு கொடைக்கானலில் குடும்பத்துடன் ஓய்வெடுத்து வந்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இன்று (ஏப்ரல் 29) அங்கிருந்து சென்னைக்குப் புறப்பட்டார். கொடைக்கானலில் தங்கியிருந்தபோது அவர் தினமும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு பொதுமக்களுடன் சகஜமாக உரையாடியதுடன், அவர்களுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தார். இன்று கிளம்பும்போதும் பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்ட அவரை திமுக தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வழி அனுப்பி வைத்தனர்.

மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தல் களத்தில் புதிய திருப்பமாக, "சிங்கம்" புகழ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அஜய் பால் சர்மாவை தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக தேர்தல் களம் தற்போது உச்சகட்டப் பரபரப்பை எட்டியுள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தையக் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடுவது தொடர்பாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மிகத் தெளிவான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் மற்றும் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு குறித்த பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

