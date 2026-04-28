திருச்செந்தூர் கோவிலில் ‘சத்ரு சம்ஹார பூஜை’ செய்த விஜய்!.. பின்னணி என்ன?...
தவெக தலைவர் விஜய் இன்று அதிகாலை திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியன் கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார். பொதுவாக விஜய் அடிக்கடி கோவிலுக்கு செல்லும் நபர் கிடையாது. தேர்தலுக்கு முன் இந்து கோவில், தேவாலயம், மசூதி என சில இடங்களுக்கு சென்று வழிபட்டார். அது சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை பெறுவதற்காக என விமர்சிக்கப்பட்டது.
தற்போது தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்துவிட்ட நிலையில்தான் இன்று காலை திருச்செந்தூர் சென்று வழிபட்டிருக்கிறார். நேற்று இரவு சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை சென்ற விஜய் அங்கிருந்து கார் மூலம் திருச்செந்தூர் சென்றார். பட்டி வேஷ்டி சட்டையில் இருந்த விஜய் அதன்பின் வேட்டி, துண்டு மட்டும் அணிந்து கோவிலுக்குள் சென்றார். அங்கு அவருக்கு பூரண கும்ப மாரியதையும் செய்யப்பட்டது. அதோடு, கோவில் குருக்கள் விஜய்க்கு வெற்றிவேலையும் பரிசளித்தனர்.
இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான், திருச்செந்தூர் கோவிலில் விஜய் சத்ரு சம்ஹார பூஜை செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது. எதிரிகள் மற்றும் தீயசக்திகளை அழித்து, வழக்கு தொல்லைகள் மற்றும் நோய்களிலிருந்து விடுபடச் செய்யும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பூஜை இது என சொல்லப்படுகிறது.
இந்த பூஜை எதிர்மறை சிந்தனைகளை விலக்கி, வெற்றி மற்றும் மன உறுதி மற்றும் தைரியத்தை கொடுக்குமாம். கடன் தொல்லை மற்றும் தொழில் நஷ்டம் நீங்குவதுடன், செவ்வாய் தோஷ நிவர்த்தி கிட்டும் எனவும், உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் மேம்படும் எனவும், அரசியல் எதிரிகளை வென்று வெற்றி பெறலாம் என்கிற நம்பிக்கையில்தான் சில அரசியல்வாதிகள் இந்த பூஜையை செய்வதாக திருச்செந்தூர் கோவில் குருக்கள் சிலர் கூறியிருக்கிறார்கள்.