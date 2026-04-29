புதன், 29 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: புதன், 29 ஏப்ரல் 2026 (15:10 IST)

சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் விஜய்!.. வைரல் போட்டோ!..

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் முடிந்துள்ள நிலையில் வருகிற மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடபெறவிருக்கிறது. இந்தமுறை யார் ஆட்சி அமைப்பார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக புதிதாக கட்சி துவங்கிய விஜயின் தவெக இந்த தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கணிக்கப்படுகிறது.  விஜய்தான் முதல்வர் என்றெல்லாம் தவெகவினரும், விஜயின் ரசிகர்களும் சொல்லி வருகிறார்கள். ஏனெனில், இந்த தேர்தலில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானதற்கு காரணமே விஜய்தான் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான், தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று திடீரென திருச்செந்தூர் சென்று அங்குள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தரிசனம் செய்தார். கோவிலில் அவருக்கு கும்ப மரியாதை செய்யப்பட்டு வெற்றி வேலும் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் நேற்று சமூகவலைதளங்களில் வைரலானது.

இந்நிலையில்தான், விஜய் இன்று மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சீரடி சாய்பாப கோவிலுக்கு சென்றார். அங்கு அவர் சாய் பாபாவை வணங்கினார். அவருடன் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஜெகதீஷ் ஆகியோர் சென்றிருந்தனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. விஜய் அடுத்து எந்த கோவிலுக்கு செல்வார் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

