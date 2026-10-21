  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk minister venkat ramanan comment about rice
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (12:09 IST)

அரிசி கிலோ ரூ.30-க்கு கிடைக்குது!.. வாங்குங்க!.. அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பேட்டி!..

venkat ramanan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (12:11 IST)
google-news
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே அரிசியின் விலை உயர்ந்து விட்டது. ஒரு கிலோவுக்கும், 25 கிலோ மூட்டைக்குமான விலை அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற அண்டை மாநிலங்களிருந்து அரிசி அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்யப்படாதே இதற்கு காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.

எதிர்கட்சியான திமுகவும் கதை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது. ஆனால் அப்படி ஒன்றும் அரசியல் விலை உயர்ந்துவிடவில்லை என உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் கூறி வருகிறார்.

இந்நிலையில், இன்று காலை அரிசி விலை ஏற்றம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கட ரமணன் ‘அரிசியின் விலையை குறைக்கவே கூட்டுறவு பண்டக சாலைகளிலும், அமுதம் அங்காடிகளிலும் அரிசி ரூ.30க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு கிலோ அரிசி ரூ.30 க்கு விற்பதால் விலை குறையும் என நம்புகிறேன்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் வங்கியில் ஹேக்கர்கள் கைவரிசை.. 3.75 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களின் ரகசியங்கள் லீக்?

வரலாற்று சாதனை செய்த ஜியோ ஐபிஓ.. 1 மணி நேரத்திலேயே 85 சதவீத பங்குகள் விற்பனை...

வரலாற்று சாதனை செய்த ஜியோ ஐபிஓ.. 1 மணி நேரத்திலேயே 85 சதவீத பங்குகள் விற்பனை...இந்திய பங்குச்சந்தை வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத புதிய சாதனையாக, ரிலையன்ஸ் ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் மெகா ஐபிஓ இன்று வெளியானது. பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.1,065 முதல் ரூ.1,119 வரை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஐபிஓ மூலம் ரூ.30,213 கோடியைத் திரட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீங்கள் எல்லாம் ஜென் ஸியே அல்ல.. கரப்பான்பூச்சிகளை வெளுத்து வாங்கிய நீதிபதி...

நீங்கள் எல்லாம் ஜென் ஸியே அல்ல.. கரப்பான்பூச்சிகளை வெளுத்து வாங்கிய நீதிபதி...டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி அமைப்பை சேர்ந்த சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரன்கா ஆகியோரின் மனு டில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி சுப்ரமணியன் பிரசாத் அவர்களை கடுமையாக சாடினார்.

காவல்துறைக்கு எதிர்பாராத செலவு நிதி!. 10 மடங்கு உயர்த்தி கொடுத்த முதல்வர் விஜய்!...

காவல்துறைக்கு எதிர்பாராத செலவு நிதி!. 10 மடங்கு உயர்த்தி கொடுத்த முதல்வர் விஜய்!...2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது.

சென்னையில் பால் தட்டுப்பாடா? ஆவின் நிர்வாகம் அளித்த விளக்கம் என்ன?

சென்னையில் பால் தட்டுப்பாடா? ஆவின் நிர்வாகம் அளித்த விளக்கம் என்ன?சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்துவரும் சூழலில், பொதுமக்களின் அச்சத்தை போக்கும் வகையில் ஆவின் பால் விநியோகம் குறித்து ஆவின் நிர்வாகம் தரப்பில் முக்கிய விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் ஆவின் பால் தங்குதடையின்றி விநியோகிக்கப்பட்டு வருவதால் மக்கள் யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கொட்டப்போகுது கனமழை.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை...

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கொட்டப்போகுது கனமழை.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை...தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த 5 நாள்களுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிகக்கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக இந்த மழை தீவிரமடைந்துள்ளது.