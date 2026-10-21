அரிசி கிலோ ரூ.30-க்கு கிடைக்குது!.. வாங்குங்க!.. அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பேட்டி!..
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே அரிசியின் விலை உயர்ந்து விட்டது. ஒரு கிலோவுக்கும், 25 கிலோ மூட்டைக்குமான விலை அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற அண்டை மாநிலங்களிருந்து அரிசி அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்யப்படாதே இதற்கு காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.
எதிர்கட்சியான திமுகவும் கதை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது. ஆனால் அப்படி ஒன்றும் அரசியல் விலை உயர்ந்துவிடவில்லை என உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் கூறி வருகிறார்.
இந்நிலையில், இன்று காலை அரிசி விலை ஏற்றம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கட ரமணன் ‘அரிசியின் விலையை குறைக்கவே கூட்டுறவு பண்டக சாலைகளிலும், அமுதம் அங்காடிகளிலும் அரிசி ரூ.30க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு கிலோ அரிசி ரூ.30 க்கு விற்பதால் விலை குறையும் என நம்புகிறேன்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்..
இந்நிலையில், இன்று காலை அரிசி விலை ஏற்றம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கட ரமணன் ‘அரிசியின் விலையை குறைக்கவே கூட்டுறவு பண்டக சாலைகளிலும், அமுதம் அங்காடிகளிலும் அரிசி ரூ.30க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு கிலோ அரிசி ரூ.30 க்கு விற்பதால் விலை குறையும் என நம்புகிறேன்’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்..