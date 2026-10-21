ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் வங்கியில் ஹேக்கர்கள் கைவரிசை.. 3.75 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களின் ரகசியங்கள் லீக்?
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா சைபர் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. 'சிரியூசிம்' என்ற பெயரில் இயங்கும் ஹேக்கர் குழு ஒன்று எஸ்பிஐ வங்கியின் 3.75 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களின் கடன் விண்ணப்பங்கள், கணக்கு தொடக்க ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட ரகசிய தரவுகளைத் திருடி 'டார்க் வெப்'பில் வெளியிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தரவு கசிவை உறுதிசெய்துள்ள எஸ்பிஐ வங்கி நிர்வாகம், கடந்த அக்டோபர் 16, 2026 அன்று இந்திய கணினி அவசரகால கட்டுப்பாட்டுக் குழுவிடமிருந்து எச்சரிக்கை கிடைத்ததாக தெரிவித்துள்ளது. முதல்கட்ட ஆய்வில், 3,897 வாடிக்கையாளர்களின் பெயர்கள், தொலைபேசி எண்கள், முகவரிகள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் கடன் விண்ணப்ப விவரங்கள் கசிந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
உடனடியாக செயல்பட்ட வங்கி நிர்வாகம், மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் சைபர் பாதுகாப்பு நிறுவனம் மூலம் விரிவான விசாரணையை தொடங்கியுள்ளதுடன் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சம்பவத்தால் வங்கியின் அன்றாட சேவைகள், நிதிச் செயல்பாடுகள் அல்லது வாடிக்கையாளர்களின் கணக்குகளுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும், வங்கியின் முக்கிய வணிக செயல்பாடுகள்