திங்கள், 30 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 30 மார்ச் 2026 (13:22 IST)

அம்மாக்களின் ஆசியோடு தொடங்குகிறேன்!.. பெரம்ப்பூரில் பிரச்சாரத்தை துவங்கிய விஜய்!..

vijay
தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை துவங்கினார். அப்போது மக்கள் முன்பு பேசிய விஜய் ‘எனக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் பெரம்பூர்.. தாய் வீட்டிலிருந்து பரப்புரையை தொடங்குகிறேன். தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.. இந்த திமுக அரசிடமிருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும். திமுக எனும் தீயசக்தியை ஒழிக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் மனதுக்கு நெருக்கமாக இருந்தாலும் நம் வீட்டு வாசலில் தொடங்க வேண்டும் அல்லவா. அதனால்தன் பெரம்பூரிலிருந்து துவங்குகிறார். ஒன்றுக்கும் உதவாத கட்சி திமுக.. பெண்கள் பாதுகாப்பு இல்லாத, போதை பொருள் அதிகம் இருக்கும் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றியாக வேண்டும்..

ஒரு பெண் கழிப்பறைக்கு செல்லமுடியவில்லை. அங்கு கொலை நடக்கிறது. டீக்கடையில் கொலை நடக்கிறது.. இது என்ன நாடா? இல்லை காடா?.. ஸ்டாலின் சாருக்கு மக்கள் நலன் முக்கியமில்லை.. குடும்பத்தோடு கொள்ளையடிப்பதுதான் முக்கியம்.. அவருக்கு மக்கள் மீது எந்த கவலையும் இல்லை. 5 வருடங்கள் காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலினால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கமுடியவில்லை என்றால் எதற்கு பதவி? எதற்கு அதிகாரம்?..

உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்காத திமுக அரசை தூக்கி எறிய வேண்டும்.. டாஸ்மாக்கில் மட்டும் ஆயிரம் கோடி, நகராட்சி துறையில் பல ஆயிரம் கோடி கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்க..
வழக்கம்போல ஓட்டுக்கு காசு கொடுப்பார்கள்.. வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் காதுகளில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள்.. இது ஒரு தலைமுறைக்கான தேர்தல்.. விசில் சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள்’ என அவர் பேசினார்.

விஜய் நடத்துறது கட்சியா இல்லை மறுவாழ்வு மையமா?!.. கலாய்க்கும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..

விஜய் நடத்துறது கட்சியா இல்லை மறுவாழ்வு மையமா?!.. கலாய்க்கும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதும் நாங்கள் திராவிடத்தை ஆதரிக்கிறோம் என்று கூறினார்.

அடுத்த டார்கெட் கார்க்!. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப்!.. இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு!..

அடுத்த டார்கெட் கார்க்!. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப்!.. இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு!..அமெரிக்கா அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 2வது முறை அமெரிக்க ஜனாதிபதியான பின் பல அதிரடியாக பேசியும், செயல்பட்டும் வருகிறார்.

உங்கள் வீரர்களை கொன்னு சுறாவுக்கு தீனியா போடுவோம்!. அமெரிக்கா, இஸ்ரேலை எச்சரித்த ஈரான்..

உங்கள் வீரர்களை கொன்னு சுறாவுக்கு தீனியா போடுவோம்!. அமெரிக்கா, இஸ்ரேலை எச்சரித்த ஈரான்..கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ம் தேதி முதல் ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

ஒரே குடும்பம்!. 3 பேர்.. 3 கட்சி.. 3 தொகுதியில் போட்டி!.,. தேர்தல் அக்கப்போரு!...

ஒரே குடும்பம்!. 3 பேர்.. 3 கட்சி.. 3 தொகுதியில் போட்டி!.,. தேர்தல் அக்கப்போரு!...லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டினின் மருமகன் ஆதவ் அர்ஜுனா சில தேர்தல்கலில் திமுகவுக்காக வேலை செய்திருக்கிறார்.

ரஜினி செஞ்ச அதே தப்பு!. விஜய் கட்சியை கலைத்துவிடுவது நல்லது!.. அமீர் கோபம்!..

ரஜினி செஞ்ச அதே தப்பு!. விஜய் கட்சியை கலைத்துவிடுவது நல்லது!.. அமீர் கோபம்!..நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு துவங்கினார் விஜய்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com