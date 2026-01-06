செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Updated : செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (15:16 IST)

விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன்!.. போனாலும் பிரச்சனை... போகலானாலும் பிரச்சனை.. தளபதி சமாளிப்பாரா?!...

vijay
கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூரில் சுற்றுப்பயணம் செய்த விஜய் மதியம் 12:30 மணிக்கு கரூர் செல்வதாக அறிவிக்கப்பட்டு இரவு 7.30 மணிக்குதான் அங்கு சென்றார். அப்போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதில் கூட்டத்தில் சிக்கி பெண்கள்,குழந்தைகள் என 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இதற்கு பின்னணியில் திமுக இருக்கிறது என தவெகவினரும், தவெக நிர்வாகிகள் சரியான ஏற்பாடுகளை செய்யவில்லை என திமுகவினரும் தொடர்ந்து புகார் சொன்னார்கள்.

ஒருபக்கம், இதுபற்றி விசாரிக்க தமிழக அரசு சார்பில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த விசாரணையில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என சொல்லி உச்சநீதிமன்றம் சென்ற தவெக சிபிஐ விசாரணை கேட்டது .அதற்கு நீதிமன்றமும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டது.

ஏற்கனவே புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனே, நிர்மல் குமார், கரூர் மாவட்ட உயர் காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் என பலருக்கும் சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு நேரில் வரவழைத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினார்கள். இந்நிலையில்தான் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தற்போது சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது.

vijay

வருகிற 12-ம் தேதி அவர் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோரிடம் விசாரணை நடந்தபோது ‘என்னையும் அழைப்பார்களா?’ என அவர்களிடம் விஜய் கேட்டதாகவும், அதற்கு ‘உங்கள் அழைப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது’ என அவர்கள் சொன்னதாகவும் செய்திகள் கசிந்தது.

விஜய் வருகிற 12-ம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை என்றாலோ அல்லது கால அவகாசம் கேட்டாலோ கண்டிப்பாக இது அவருக்கு நெகட்டிவாக திரும்பும். இவர்தான் சிபிஐ விசாரணை கேட்டார்.. இவரே அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கவில்லை என திமுகவினர் பேசுவார்கள்.

நேரில் சென்றால் சிபை அதிகாரிகள் விஜயை கேள்விகளால் துளைத்தெடுப்பார்கள். முக்கியமாக காலை 8:30 மணிக்கு நாமக்கல்லில் நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், காலை 8 மணிக்குதான் சென்னையிலிருந்தே கிளம்பினீர்கள் ஏன்?..  மதியம் 12.30 மணிக்கு கரூர் என அறிவித்து விட்டு இரவு 7.30 மணிக்கு ஏன் சென்றீர்கள்?.. உங்களை வழிநடத்தியது யார்?.. மக்கள் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரை விட்டுக்கொண்டிருந்தபோது நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்?.. உங்களுக்கு யாரும் எதுவுமே சொல்லவில்லையா? பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பக்கம் நிற்காமல் ஏன் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றீர்கள்?.. என்பது உள்ளிட்ட பல கேள்விகளை கேட்பார்கள். எனவே விஜய் எப்படி சமாளிக்க போகிறார் என்பது தெரியவில்லை.

திமுக ஆட்சியில் 4 லட்சம் கோடி ஊழல்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி புகார்...

திமுக ஆட்சியில் 4 லட்சம் கோடி ஊழல்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி புகார்...எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று காலை ஆளுநர் ரவியை சந்தித்து திமுக அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் பட்டியலை வழங்கினார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: உத்தரவை அன்றே நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தால், சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்காது.. நயினார் நாகேந்திரன்

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: உத்தரவை அன்றே நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தால், சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்காது.. நயினார் நாகேந்திரன்திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வழங்கியுள்ள தீர்ப்பை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முழுமனதுடன் வரவேற்பதாக தெரிவித்தார். இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவை அன்றே நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தால், தேவையற்ற சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்காது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

சோனியா காந்தி மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?

சோனியா காந்தி மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக டெல்லியில் உள்ள சர் கங்காராம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு திடீரென ஏற்பட்ட மூச்சுக்குழாய் அழற்சி மற்றும் காய்ச்சல் காரணமாக இந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றும் தீர்ப்பு.. மேல்முறையீடு செய்வோம் என அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி..!

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றும் தீர்ப்பு.. மேல்முறையீடு செய்வோம் என அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி..!திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளது. இது குறித்து சென்னை தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரகுபதி, கடந்த 100 ஆண்டுகளில் அந்த பகுதியில் தீபம் ஏற்றியதற்கான எந்தவொரு வரலாற்று சான்றுகளும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை வரலாற்று சிறப்புமிக்கத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com