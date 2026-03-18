புதன், 18 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 மார்ச் 2026 (14:00 IST)

அரசு பள்ளிகளில் விஜய் பாடலுக்கு தடை!... பின்னணி இதுதான்!..

பொதுவாக ஒரு நடிகர் அரசியல் கட்சி துவங்கினால் அரசியல் ரீதியாக பல அழுத்தங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அதுவும் ஆளுங்கட்சியிடமிருந்து பல எதிர்ப்புகளையும், பல சவால்களையும் அந்த நடிகர் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.. நடிகர் விஜயை பொருத்தவரை அவர் கட்சி தொடங்குவதிலிருந்தே பல பிரச்சினைகளை சந்தித்து வருகிறார்.

தான் சந்திக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு பின்னணியிலும் திமுக இருப்பதாக விஜய் நம்புகிறார்.. அதனால்தான் பொதுக்கூட்டங்களில் திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாகவும் கடுமையாகவும் பேசி வருகிறார் விஜய்.. குறிப்பாக தனது கட்சியின் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு SOP மூலம் தமிழக அரசு பல கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதாக அவர் பேசி வருகிறார்.

தற்போது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வருகிற 2 ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது தாலுகா பொருத்தவரை இந்த முறை இந்த முறை அல்ல பொறுத்த வரை தனித்து போட்டியிடமிருக்கிறது..

இந்நிலையில், தமிழக அரசு பள்ளி ஆண்டு விழாக்களில் விஜயின் பாடலுக்கு நடனமாட தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது. தமிழகத்தின் பல பள்ளிகளிலும் ஆண்டு விழாக்களில் விஜயின் பாடலை தவிர்க்குமாறு தலைமை ஆசிரியர்கள் கூறியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. சில இடங்களில் மாணவர்கள் விஜய் பாடலுக்கு நடனம் ஆடும் போது கட்சி தொடர்பான கோஷங்கள் எழுப்பிய வீடியோக்கள் வெளியானதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..

பல் பிடுங்கப்பட்ட சில நிமிடங்களில் பலியான பெண்.. டாக்டர் தலைமறைவு..!ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பலாமு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் கிளினிக்கில் பல் பிடுங்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சனாதனத்தை ஏற்கிறேன் என பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.. நடிகைக்கு போட்ட உத்தரவால் பரபரப்பு..!பிரபல பாலிவுட் நடிகை சாரா அலிகான், கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் கோவில்களில் தொடர்ந்து வழிபாடு செய்ய இனி பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடந்துச்சா இல்லையா?. சிடி நிர்மல் குமார்.. ஆதவ் அர்ஜுனா. யார் சொல்வது உண்மை?..சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை

வடிவேல் காமெடி உண்மையாயிடுச்சே!.. அப்பாவை மூட்டைக்கட்டி கொரியரில் அனுப்பிய பெண்!..ஒரு திரைப்படத்தில் வடிவேல் காமெடி ஒன்று வரும்.

நாட்டை விட்டு வெளியே போங்க.. இலவச விமான டிக்கெட்.. கையில் ரூ.2.15 லட்சம் தருகிறேன்: டிரம்ப் அறிவிப்பு..!அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக வசிக்கும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட புலம்பெயர்ந்தோர், தாமாக முன்வந்து தங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்ப ஊக்குவிக்கும் வகையில் 'புராஜெக்ட் ஹோம்மிங்' என்ற புதிய திட்டத்தை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், சொந்த ஊர் திரும்பும் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு இலவச விமான டிக்கெட் வழங்கப்படுவதோடு, கூடுதலாக சுமார் ரூ.2.15 லட்சம் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

