  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. dharapuram madhuranthagam vote count tomorrow
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (18:05 IST)

மதுராந்தகம், தாராபுரம் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை!.. வெற்றி யாருக்கு?..

election
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (18:07 IST)
google-news
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் கடந்த 6ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த இரண்டு தொகுதிகளின் வெற்றியும் தவெகவுக்கு முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள் தவெகவுக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வரும் நிலையில் இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் தவெகவின் பலம் கூடுவதோடு 2 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் ஆதரவை வாபஸ் வாங்கினாலும் தவெக ஆட்சி கவிழாது.

ஒருபக்கம், இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் ஏற்கனவே அதிமுக வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள் என்பதால் மீண்டும் அதே தொகுதியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என அதிமுக நினைக்கிறது. எனவேதான், எடப்பாடி பழனிச்சாமி தீவிர பிரச்சாரம் செய்தார். ஒருபக்கம் இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் திமுகவும் வெற்றி பெற வேண்டும் என நினைக்கிறது. ஏனெனில், இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று விட்டால் திமுக கலகலத்துக்கு போய்விடும். அதனால்தான்,  முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, கனிமொழி ஆகியோர் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர்.

தவெகவை பொறுத்தவரை முதல்வர் விஜய் மதுராந்தகம், தாராபுரம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் கூட்டத்தில் பேசியதோடு மட்டுமல்லாமல், அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் உள்ள எல்லா அனைத்து கிராமங்களுக்கும் ரோட் ஷோ சென்று மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒப்பிட்டால் இரண்டு தொகுதிகளிலும் குறைவான வாக்குகளே பதிவாகியிருக்கிறது. அதாவது மதுராந்தகம் தொகுதியில் 7.23 சதவீதமும், தாராபுரம் தொகுதியில் 9.58 சதவீதமும் வாக்குப்பதிவு குறைந்துள்ளது, இரண்டு தொகுதிகளிலும் கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் வாக்களிக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.

அதற்கு காரணம் வெளியூரில் வேலை செய்பவர்கள், கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் வாக்கு செலுத்த சொந்த ஊருக்கு வரவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. இதனால், தவெக கலக்கத்தில் இருக்கிறது.
இரண்டு தொகுதிகளிலும் பதிவான வாக்குகள் அக்டோபர் 9ம் தேதியான நாளை எண்ணப்படவிருக்கிறது. இரண்டு தொகுதிகளிலும் எந்த கட்சி வெற்றி பெறப்போகிறது என்பது நாளை காலை தெரிந்து விடும்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு 'Z+' பாதுகாப்பு.. மத்திய அரசு அதிரடி..

கூட்டணி கட்சி இல்லாமல் திமுக ஓட்டு வாங்கியதா?!.. திருமாவளவன் கருத்து!....

கூட்டணி கட்சி இல்லாமல் திமுக ஓட்டு வாங்கியதா?!.. திருமாவளவன் கருத்து!....திமுகவை பொருத்தவரை விசிக, காங்கிரஸ், மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் பெரும்பாலான தேர்தலை சந்தித்து வந்தது.

இந்த முட்டாள்களுக்கு இது தெரியாதா?.. திமுகவை திட்டிய ஆதவ் அர்ஜுனா!...

இந்த முட்டாள்களுக்கு இது தெரியாதா?.. திமுகவை திட்டிய ஆதவ் அர்ஜுனா!...தேர்தலுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் SIR அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனால், இறந்து போனவர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள், SIR விண்ணப்பத்தை நிரப்பி கொடுக்காதவர்கள் என தமிழகத்தில் ஒரு கோடி பேர் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

நாம் தமிழர் ஓட்டு இன்னும் எண்ணல!.. சீமான் NGO நடத்தலாம்!.. முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ நக்கல்!..

நாம் தமிழர் ஓட்டு இன்னும் எண்ணல!.. சீமான் NGO நடத்தலாம்!.. முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ நக்கல்!..2024 சட்டமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் கிடைத்தன

யார் யாருக்கோ நோபல் பரிசு கொடுக்குறீங்க!.. எனக்கு இல்லையா?!.. டிரம்ப் கோபம்!...

யார் யாருக்கோ நோபல் பரிசு கொடுக்குறீங்க!.. எனக்கு இல்லையா?!.. டிரம்ப் கோபம்!...இந்த வருடமும் தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கொடுக்கப்படவில்லை என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிர்ச்சி தெரிவித்திருக்கிறார் .

வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..

வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் தவஎக வெற்றி பெற்றது.