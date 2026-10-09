தாராபுரத்தில் அதிமுக 2வது இடம்.. திமுக 3வது இடம்.. தவெக வெற்றி உறுதி.. 2வது 3வது இடத்துக்கு தான் போட்டி..
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பிரம்மாண்ட முன்னிலையைப் பெற்று அரசியல் களத்தை அதிர வைத்துள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது முதலே தபால் வாக்குகளில் தவெக வேட்பாளர்கள் இரு பாரம்பரிய திராவிடக் கட்சிகளையும் பின்னுக்குத் தள்ளி முதலிடத்தைக் கைப்பற்றினர்.
மதுராந்தகத்தில் திமுக இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள நிலையில் அதிமுக 3இடம் பிடித்துள்ளது, ஆனால் தாராபுரத்தில் அதிமுக 2வது இடத்தையும் திமுக 3வது இடத்திற்கும் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய தேர்தலில் இத்தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று சிட்டிங் எம்.எல்.ஏக்களை வைத்திருந்த பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கணிசமான ஆதரவு 'விசில்' சின்னத்திற்கு கிடைத்துள்ளது தவெகவின் வலுவான அரசியல் வருகையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
தபால் வாக்குகளில் வெளிப்பட்டுள்ள இதே டிரெண்ட் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் எண்ணப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முடிவுகளிலும் தொடருமேயானால், அது அதிமுகவுக்கு மிகப்பெரிய சரிவாகவும் பின்னடைவாகவும் அமையும். இவ்விரு தொகுதிகளிலும் வெற்றி உறுதியாகும் பட்சத்தில், சட்டமன்றத்தில் தவெகவின் பலம் 109 ஆக உயரும். இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் தமிழகத்தின் வருங்கால அதிகாரச் சமன்பாட்டையே மாற்றியமைக்கும் மிக முக்கிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.