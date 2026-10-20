பல்லவன் இல்லத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்?.. அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு...
சென்னையில் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை அமைக்கும் முயற்சியில் தவெக அரசு ஈடுபட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க இடம் பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மீனவர்களின் எதிர்ப்பு காரணமாக அது கைவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள பல்லவன் இல்லம் பகுதியில் அமைப்பது பற்றி தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
பல்லவன் இல்லம் பகுதி 13.22 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. மேலும், பேருந்து, புறநகர் ரயில் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் இணைப்புகள் இருப்பதால் ஊழியர்கள் எளிதாக வந்து செல்ல இது சரியான இடமாக இருக்கும் என தமிழக அரசு கருதுகிறது.
ஆனால், பல்லவன் இல்லத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது வெள்ள ஆபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் எனவும்,13.22 ஏக்கர் மட்டுமே கொண்ட அந்த இடத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டுவது தவறான முடிவு என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்திருக்கிறார். தமிழக அரசு என்ன முடிவெடுகக்ப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கவேண்டும்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள பல்லவன் இல்லம் பகுதியில் அமைப்பது பற்றி தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
ஆனால், பல்லவன் இல்லத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது வெள்ள ஆபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் எனவும்,13.22 ஏக்கர் மட்டுமே கொண்ட அந்த இடத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டுவது தவறான முடிவு என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்திருக்கிறார். தமிழக அரசு என்ன முடிவெடுகக்ப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கவேண்டும்.