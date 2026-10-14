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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (10:18 IST)

திருச்சி கிழக்கில் ஸ்டாலின் போட்டி?!... திருமாவளவனை களமிறக்கும் விஜய்?...

mk stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (10:22 IST)
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2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்து அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக இருந்தார். ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்து விட்டது. விஜய் முதலமைச்சராகிவிட்டார்.

திமுக எதிர்க்கட்சி ஆகிவிட்டது. அதிலும், சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபுவிடம் தோல்வியடைந்தார். இது திமுகவினருக்கு கடும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.

ஒருபக்கம், அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஏழு பேர் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து விட்டனர். அதில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இரண்டு தொகுதிக்கும் இடைத்தேர்தல் நடந்த நிலையில் அந்த 2 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்களே வெற்றி பெற்றனர். தற்போது விஜய் போட்டுயிட்டு வெற்றி பெற்று பதவியை ராஜினாமா செய்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதி உட்பட 5 தொகுதிகள் காலியாக இருக்கிறது. விரைவில் அந்த 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.

இந்நிலையில், திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை போட்டியிட வைக்க கே.என்.நேரு உள்ளிட்ட சீனியர்கள் முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் அங்கே ஸ்டாலின் களமிறங்கினால் அவருக்கு எதிராக விசிக தலைவர் திருமாவளவனை தவெக கூட்டணி வேட்பாளராக நிறுத்துவது பற்றி முதல்வர் விஜய் ஆலோசக்தி வருவதாகவும் செய்திகள் கசிந்துள்ளது.  ஸ்டாலினை எதிர்த்து திருமாவளவன் போட்டியிடுவாரா? தவெக சொல்வதற்கு அவர் சம்மதிப்பாரா என்பதையெல்லாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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