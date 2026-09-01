  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. ttv dinakaraan says vijay is next pm is comedy
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (12:35 IST)

விஜய் பிரதமரா?.. இது செம காமெடி!.. டிடிவி தினகரன் நக்கல்....

ttv dinakaran vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (12:38 IST)
google-news
அடுத்த பிரதமர் யார் என்கிற கேள்வியோடு சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பின் முடிவில் நரேந்திர மோடிக்கு 48.7 சதவீத மக்களும், ராகுல் காந்திக்கு 27.1 சதவீத ஆதரவும் கிடைத்த நிலையில் ஆச்சரியம் கொடுக்கும் விதமாக தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு 9.2 சதவீதம் பேர் ஆதரவை தெரிவித்திருந்தனர்.

இது வட இந்திய ஊடகங்களிலும் பெரிதாக விவாதிக்கப்பட்டது. ஒருபக்கம் தவெகவினரும், தவெக அமைச்சர்கள் விஜய்தான் அடுத்த பிரதமர் என்றெல்லாம் பேசி வருகிறார்கள்.. ஆனால் விஜய்க்கு அந்த எண்ணம் இல்லை.. இந்தியா கூட்டணியை பொறுத்தவரை ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர். எனவே அமைச்சர்களையும், தவெகவினரையும் முதல்வர் விஜய் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என சமீபத்தில் வைகோ கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த டிடிவி தினகரன் ‘விஜய் பிரதமராவார் என்பது 2026ம் வருடத்தின் மிகச்சிறந்த காமெடி.. இந்த ஆட்சியின் மீது மக்கள் அதிருப்தியில் இருக்கிறார்கள்.. இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் ரில்ஸ் வீடியோக்களை பகிர்ந்து இளைஞர்களையும், பெண்களையும் கவர்ந்து ஏமாற்றியே தவெக ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது.. பொய்யான வாக்குறுதி கொடுத்துதான் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளனர். தற்போதும் ரீல்ஸ் மூலம் பொய் சொல்லி ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள்.. நான் பொதுவாக நான் கருத்துக்கணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
முதல்வர் விஜய் பெயரில் அறக்கட்டளை என வட இந்தியாவில் ஒரு மோசடி கும்பல்.. சைபர் க்ரைம் போலீஸ் தகவல்..

அமெரிக்காவில் இரு தோழிகளை கொலை செய்த கேரள பெண்... ஓணம் பண்டிகைக்கு பின் நடந்த விபரீதம்..

அமெரிக்காவில் இரு தோழிகளை கொலை செய்த கேரள பெண்... ஓணம் பண்டிகைக்கு பின் நடந்த விபரீதம்..கேரளத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியாவில் தனது இரண்டு நெருங்கிய தோழிகள் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி அடுத்தடுத்து சில நிமிட இடைவெளியில் இரு சம்பவங்களும் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த கொலைகளுக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து இதுவரை தெளிவான தகவல் வெளியாகவில்லை.

தமிழகத்தில் எந்தெந்த கோயில்களில் செல்பொன்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. 52 கோயில்களின் முழு பட்டியல்...

தமிழகத்தில் எந்தெந்த கோயில்களில் செல்பொன்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. 52 கோயில்களின் முழு பட்டியல்...தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை நிர்வகிக்கும் 52 திருக்கோயில்களில், பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் செல்போன்களை எடுத்துச் செல்லும் நடைமுறைக்கு இன்று முதல் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று அதாவ்து செப்டம்பர் 1 முதல் இந்த புதிய கட்டுப்பாடு அமலுக்கு வந்துள்ளது.

100 நாள் தவெக ஆட்சி!.. திமுக செயல்பாடு எப்படி இருக்கு?!.. வெளியான கருத்துக்கணிப்பு!...

100 நாள் தவெக ஆட்சி!.. திமுக செயல்பாடு எப்படி இருக்கு?!.. வெளியான கருத்துக்கணிப்பு!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது.

சர்க்கரை விலை உயர்வு!.. விலை உயரும் ஸ்வீட்ஸ்!.. பண்டிகை காலத்தில் மக்கள் அதிர்ச்சி...

சர்க்கரை விலை உயர்வு!.. விலை உயரும் ஸ்வீட்ஸ்!.. பண்டிகை காலத்தில் மக்கள் அதிர்ச்சி...பக்கத்து மாநிலங்களில் கரும்பு உற்பத்தி குறைந்திருப்பதாலும். எத்தனால் தயாரிப்புக்கு கரும்பை அதிக அளவு பயன்படுத்துவதாலும் சக்கரை உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு அதன் காரணமாக சர்க்கரை விலை சமீபத்தில் கிடுகிடுவென உயர்ந்திருக்கிறது.

விஜய் பிரதமரா?.. இது செம காமெடி!.. டிடிவி தினகரன் நக்கல்....

விஜய் பிரதமரா?.. இது செம காமெடி!.. டிடிவி தினகரன் நக்கல்....அடுத்த பிரதமர் யார் என்கிற கேள்வியோடு சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பின் முடிவில் நரேந்திர மோடிக்கு 48.7 சதவீத மக்களும், ராகுல் காந்திக்கு 27.1 சதவீத ஆதரவும் கிடைத்த நிலையில் ஆச்சரியம் கொடுக்கும் விதமாக தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு 9.2 சதவீதம் பேர் ஆதரவை தெரிவித்திருந்தனர்.