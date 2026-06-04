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ஹார்ட் டிஸ்க் திருடிய கணினி பராமரிப்பாளர் கைது.. விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்?
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைமையகத்தில் டெண்டர் ஆவணங்கள் மற்றும் ரகசிய விபரங்கள் அடங்கிய 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் காணாமல் போன விவகாரத்தில், தற்பொழுது ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக காவல்துறையினர் ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர்.
மின்வாரிய அலுவலகத்தில் கணினி பராமரிப்பாளராக வேலை பார்த்து வந்த கோபிநாத் என்பவர்தான் இந்தத் திருட்டில் ஈடுபட்டவர் என்பதை போலீசார் கண்டுபிடித்து அவரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். தலைமையகத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட தீவிர விசாரணையில் இவர் சிக்கியுள்ளார்.
நிலக்கரி கொள்முதல் மற்றும் முக்கிய ஒப்பந்த புள்ளிகள் தொடர்பான ரகசிய தரவுகளை அழிக்கும் நோக்கில் இந்த திருட்டுச் சமபவம் அரங்கேறியதா அல்லது இதன் பின்னணியில் வேறு ஏதேனும் அரசியல் மற்றும் கார்ப்பரேட் கூட்டுச்சதி ஒளிந்துள்ளதா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டுள்ள கோபிநாத்திடம் நடத்தப்படும் தொடர் விசாரணையின் மூலம், இந்த விவகாரத்தில் இன்னும் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மின்வாரிய ஊழியரே இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டிருப்பது அரசு வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva