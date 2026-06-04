  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. CM Vijay's Trichy Speech Rattles Opponents as He Quietly Focuses on Governance at Secretariat
Written By
Last Updated : Thursday, 4 June 2026 (11:58 IST)

20 நிமிடம் பேசிவிட்டு வேலையை பார்க்கிறார் முதல்வர் விஜய்.. 20 நாள் அவரது பேச்சை பற்றி கதறுகிறார்கள் மற்றவர்கள்...

முதலமைச்சர் விஜய்
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (11:53 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (11:58 IST)
google-news
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய் திருச்சியில் ஆற்றிய அதிரடி உரை, ஒட்டுமொத்த தமிழக அரசியல் களத்தையும் அதிரவைத்துள்ளதுடன், அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளையும் ஒரே நேரத்தில் கதற விட்டிருக்கிறது என்பது தற்போதைய சூழலில் மிகத் தெளிவாகப் புரிகிறது.
 
ஒரு பக்கம், ஆளுங்கட்சியான திமுகவில் மூத்த தலைவர் ஆ. ராசாவை தொடர்ந்து, இன்றைய தினம் செந்தில் பாலாஜி வரை விஜய்யின் திருச்சி பேச்சை விமர்சித்து அறிக்கை மற்றும் பேட்டிகளை அளித்து வருகின்றனர். சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலனும் தன் பங்கிற்கு விமர்சன கணைகளை தொடுத்துள்ளார். 
 
இன்னொரு பக்கம், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவில் கே.பி. முனுசாமி மற்றும் ஆர்.பி. உதயகுமார் ஆகியோரும் இதே ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி விஜய்யை தாக்கி பேசி வருகின்றனர். இதுமட்டுமன்றி, பாஜக தரப்பில் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் வானதி சீனிவாசன் ஆகியோரும் தங்களின் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளனர். சோசியல் மீடியாவில் சாட்டை துரைமுருகன் மற்றும் கார்த்தி கோபிநாத் ஆகியோர் 24/7 கணக்கில் முழு நேர வேலையாகவே விஜய்யை ட்ரோல் செய்து விமர்சிப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
 
இப்படி அனைத்து பக்கங்களில் இருந்தும் தமக்கு எதிராக வரும் அரசியல் தாக்குதல்கள், விமர்சனங்கள் மற்றும் அவதூறுகள் அனைத்தையும் தன் மௌனத்தாலும், திருச்சி மேடை பேச்சாலும் திறம்பட முறியடித்துவிட்டு, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் கோட்டைக்கு சென்று தலைமை செயலகத்தில் தன்னுடைய மக்கள் பணிகளை மிக சாதாரணமாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். இத்தகைய முதிர்ச்சியான அணுகுமுறையே அவரை ஒரு தனித்துவமான தலைவராகக் காட்டுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற துர்கா ஸ்டாலின்.. வைரல் வீடியோ

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற துர்கா ஸ்டாலின்.. வைரல் வீடியோமுன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு தரிசனம் செய்துள்ளார். மடிகேரியிலிருந்து சென்னை திரும்பும் வழியில் மைசூரு வந்த அவர், தனது சகோதரி ஜெயந்தி மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரனின் மனைவி இந்திரா ராஜேந்திரன் ஆகியோருடன் இணைந்து சாமுண்டி மலையில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனை வழிபட்டுள்ளார்.

கருணாநிதி பிறந்த நாளில் கொடிக்கம்பம்.. மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பலி.. இருவர் காயம்..

கருணாநிதி பிறந்த நாளில் கொடிக்கம்பம்.. மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பலி.. இருவர் காயம்..காஞ்சிபுரத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளையொட்டி, சாலை ஓரத்தில் திமுக கொடிக்கம்பம் நட முயற்சித்த போது, எதிர்பாராதவிதமாக உயர் அழுத்த மின்சார கம்பி மீது கொடிக்கம்பம் உரசியதில் மின்சாரம் தாக்கி நபர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். மேலும், இந்த விபத்தில் இருவர் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தச் சோக சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயம்.. ரகசிய தகவல்கள் திருட்டு?

மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயம்.. ரகசிய தகவல்கள் திருட்டு?தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில், டெண்டர் ஆவணங்கள் அடங்கிய 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயமாகியுள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது. மின்வாரியத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் ரகசிய தகவல்களான நிலக்கரி கொள்முதல் தொடர்பான விபரங்கள் இந்த ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் சேமிக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய், 20 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கிய 23 பணியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்.. அதிரடி நடவடிக்கை...!

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய், 20 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கிய 23 பணியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்.. அதிரடி நடவடிக்கை...!தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பதாக பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன. சில்லறை கடைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சிலர், மது பாட்டில்களுக்கு அரசு நிர்ணயித்துள்ள அதிகபட்ச சில்லறை விலையான எம்.ஆர்.பி தொகையுடன் சேர்த்து கூடுதலாக 20 ரூபாய் வரை வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கப்பட்டன.

சூலூர் சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு.. கைதான இருவரும் கை, கால்களில் மாவுக்கட்டு, நடக்க முடியாததால் ஸ்ட்ரெச்சரில் அழைத்து வந்த போலீசார்

சூலூர் சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு.. கைதான இருவரும் கை, கால்களில் மாவுக்கட்டு, நடக்க முடியாததால் ஸ்ட்ரெச்சரில் அழைத்து வந்த போலீசார்கோவை மாவட்டம் சூலூரில் ஒன்பது வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கைது செய்யப்பட்ட முக்கியக் குற்றவாளிகளான கார்த்தி மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், குற்றவாளிகள் இருவரையும் ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.