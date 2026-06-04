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முன்னாள் எம்.எல்.ஏ காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற துர்கா ஸ்டாலின்.. வைரல் வீடியோ
முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு தரிசனம் செய்துள்ளார். மடிகேரியிலிருந்து சென்னை திரும்பும் வழியில் மைசூரு வந்த அவர், தனது சகோதரி ஜெயந்தி மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரனின் மனைவி இந்திரா ராஜேந்திரன் ஆகியோருடன் இணைந்து சாமுண்டி மலையில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனை வழிபட்டுள்ளார்.
கோவில் வழிபாட்டிற்குப் பிறகு, துர்கா ஸ்டாலின் முன்னாள் அமைச்சரும், மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ஜி.டி.தேவகவுடாவின் இல்லத்திற்கு விசிட் செய்துள்ளார். தேவகவுடாவின் மகள் அண்ணபூரணி, ஸ்டாலின் குடும்பத்திற்கு நெருக்கமானவர் என்பதால், அவரது அழைப்பின் பேரில் இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது. மேலும் துர்கா ஸ்டாலின், அவர்களுடைய காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார். இதுகுறித்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. இந்த சந்திப்பின் போது ஜி.டி.தேவகவுடா மற்றும் அவரது மனைவி லலிதா ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
கடந்த சில நாட்களாக குடகு பகுதியில் உள்ள ரிசார்ட் ஒன்றில் தங்கியிருந்த ஸ்டாலின் குடும்பத்தினர், மடிகேரியிலிருந்து மைசூரு வழியாக சென்னை திரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. துர்கா ஸ்டாலினின் இந்த ஆன்மீகப் பயணம் மற்றும் அரசியல் கடந்த நட்பு ரீதியிலான சந்திப்பு தற்பொழுது ஊடகங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
Durga Stalin, wife of Tamil Nadu’s former CM MK Stalin, visited Mysore’s Chamundeshwari Temple and then went to Karnataka MLA GT Deve Gowda’s residence. She bowed at his feet and paid her respects, beautifully embodying the Sanatana Dharma values of humility, reverence for… pic.twitter.com/o5sKquOxr3— ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) June 3, 2026
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற துர்கா ஸ்டாலின்.. வைரல் வீடியோ
முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு தரிசனம் செய்துள்ளார். மடிகேரியிலிருந்து சென்னை திரும்பும் வழியில் மைசூரு வந்த அவர், தனது சகோதரி ஜெயந்தி மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரனின் மனைவி இந்திரா ராஜேந்திரன் ஆகியோருடன் இணைந்து சாமுண்டி மலையில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனை வழிபட்டுள்ளார்.
கருணாநிதி பிறந்த நாளில் கொடிக்கம்பம்.. மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பலி.. இருவர் காயம்..
காஞ்சிபுரத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளையொட்டி, சாலை ஓரத்தில் திமுக கொடிக்கம்பம் நட முயற்சித்த போது, எதிர்பாராதவிதமாக உயர் அழுத்த மின்சார கம்பி மீது கொடிக்கம்பம் உரசியதில் மின்சாரம் தாக்கி நபர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். மேலும், இந்த விபத்தில் இருவர் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தச் சோக சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயம்.. ரகசிய தகவல்கள் திருட்டு?
தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில், டெண்டர் ஆவணங்கள் அடங்கிய 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயமாகியுள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது. மின்வாரியத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் ரகசிய தகவல்களான நிலக்கரி கொள்முதல் தொடர்பான விபரங்கள் இந்த ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் சேமிக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய், 20 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கிய 23 பணியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்.. அதிரடி நடவடிக்கை...!
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பதாக பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன. சில்லறை கடைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சிலர், மது பாட்டில்களுக்கு அரசு நிர்ணயித்துள்ள அதிகபட்ச சில்லறை விலையான எம்.ஆர்.பி தொகையுடன் சேர்த்து கூடுதலாக 20 ரூபாய் வரை வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கப்பட்டன.
சூலூர் சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு.. கைதான இருவரும் கை, கால்களில் மாவுக்கட்டு, நடக்க முடியாததால் ஸ்ட்ரெச்சரில் அழைத்து வந்த போலீசார்
கோவை மாவட்டம் சூலூரில் ஒன்பது வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கைது செய்யப்பட்ட முக்கியக் குற்றவாளிகளான கார்த்தி மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், குற்றவாளிகள் இருவரையும் ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.