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இலவச வேட்டி, சேலை!.. ரூ.300 கோடி ஒதுக்கிய தமிழக அரசு..
தமிழகத்தில் தற்போது முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக முதல்வர் விஜய் பல அறிவிப்புகளையும் அவ்வப்போது வெளியிட்டு வருகிறார். தேர்தல் வாக்குறுதியில் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2500 கொடுப்பதாக சொல்லப்பட்டாலும் நிதி பற்றாக்குறையின் காரணமாக கடந்த ஆட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட 1000 ரூபாய் மகளிருக்கு கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், மகளிருக்கு தமிழகம் முழுவதும் அரசு பேருந்தில் இலவச பயணம் என்பதற்கான திட்டம் ஆலோசனையில் இருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் 2027ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதிய ரக இலவச வேட்டி சேலைகளை தயாரிக்க முதல் கட்டமாக அரசு சார்பில் ரூ.300 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
புதிய ரக நூலை பயன்படுத்தி அனைவரும் விரும்பி உடுத்தும் வகையில் 2.27 கோடி வேட்டி, சேலைகளை தயாரிக்க அரசு தரப்பில் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், கடந்தாண்டு தயாரிக்கப்பட்டு எஞ்சியிருக்கும் துணிகளை தீபாவளியை ஒட்டி முதியோர் ஓய்வூதிய திட்ட செயலாளர்களுக்கு வழங்க தமிழக அரசு அனுமதி கொடுத்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் 2027ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதிய ரக இலவச வேட்டி சேலைகளை தயாரிக்க முதல் கட்டமாக அரசு சார்பில் ரூ.300 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
புதிய ரக நூலை பயன்படுத்தி அனைவரும் விரும்பி உடுத்தும் வகையில் 2.27 கோடி வேட்டி, சேலைகளை தயாரிக்க அரசு தரப்பில் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், கடந்தாண்டு தயாரிக்கப்பட்டு எஞ்சியிருக்கும் துணிகளை தீபாவளியை ஒட்டி முதியோர் ஓய்வூதிய திட்ட செயலாளர்களுக்கு வழங்க தமிழக அரசு அனுமதி கொடுத்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.