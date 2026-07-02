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சட்டவிரோதமாக ஜனநாயகனை பார்த்த 1.20 கோடி பேர்!.. அதிர்ச்சி தகவல்..
முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் இது. இந்த திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் தற்போது வரை இந்த படம் வெளியாகவில்லை.
அந்த நிலையில்தான் தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் முழு படமும் சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியானது. இது தொடர்பாக சைபர் கிரைம் போலீசார் செய்த விசாரணையில் ஒரு எடிட்டர் உள்ளிட்ட பலரும் கைது செய்யப்பட்டனர்..
இந்நிலையில், அவர்களில் இரண்டு பேர் ஜாமீன் கேட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக காவல்துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தை அணுகி சட்டவிரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஜனநாயகன் படத்தை ஒரு கோடியே 20 லட்சம் பேர் பார்த்திருக்கிறார்கள் என நீதிபதியிடம் கூறினர். இதையடுத்து அவர்கள் இருவரின் ஜாமீன் மனுவையும் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது.
அந்த நிலையில்தான் தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் முழு படமும் சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியானது. இது தொடர்பாக சைபர் கிரைம் போலீசார் செய்த விசாரணையில் ஒரு எடிட்டர் உள்ளிட்ட பலரும் கைது செய்யப்பட்டனர்..
இந்நிலையில், அவர்களில் இரண்டு பேர் ஜாமீன் கேட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக காவல்துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தை அணுகி சட்டவிரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஜனநாயகன் படத்தை ஒரு கோடியே 20 லட்சம் பேர் பார்த்திருக்கிறார்கள் என நீதிபதியிடம் கூறினர். இதையடுத்து அவர்கள் இருவரின் ஜாமீன் மனுவையும் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது.
சட்டவிரோதமாக ஜனநாயகனை பார்த்த 1.20 கோடி பேர்!.. அதிர்ச்சி தகவல்..
காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாமல் டிரான்ஸ்பர்.. பத்திரப்பதிவு துறை வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை...!
தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் அல்லது செலவு இல்லாமல் 132 சார்பதிவாளர்கள் அவர்கள் விருப்பப்பட்ட இடங்களிலேயே பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த அதிரடி மற்றும் வெளிப்படையான நடவடிக்கை பதிவுத்துறை வரலாற்றில் ஒரு புதிய சரித்திர சாதனையாக கருதப்படுகிறது என்று பதிவுத்துறை அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் தங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் முக்கிய தலைவருமான சி. விஜயபாஸ்கர் சமீபத்தில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், இன்று நடந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இவருடன் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரான எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உட்பட மேலும் நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்களும், எட்டு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் தவெக-வில் இணைந்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.