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தமிழ்நாட்டின் கடன் அதிகரிக்க 4 முக்கிய காரணங்கள்!. வெள்ளை அறிக்கை சொல்வது இதுதான்!..
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்துள்ள நிலையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று மாலை தமிழகத்தின் நிதிநிலை பற்றிய வெள்ளை அறிக்கையை செய்தியாளர்கள் முன்பு வெளியிட்டார்.
அப்போது தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கடன் 13.18 லட்சம் கோடி என்றும், தனிநபர் மீதான கடன் 1.28 லட்சம் ரூபாயாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
மேலும் 2020 - 21 வருடத்தில் தமிழகத்தில் தனிநபர் மீதான கடன் ரூ.67,087-ஆக இருந்ததாகவும், கடந்த 5 வருட திமுக ஆட்சியில் அது 92 சதவீதம் அதிகரித்து 1.28 லட்சமாக அதிகரித்திருப்பதாக கூறினார். மேலும், மகளிர் உரிமை தொகை, மகளிர் இலவச பேருந்து, பயிர் கடன் தள்ளுபடி ஆகிய திட்டங்களால் வருடத்திற்கு தமிழக அரசுக்கு 25 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவு ஏற்படும் எனவும் வெள்ளை அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
குறிப்பாக மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் குறைந்திருப்பதும், வட்டி கட்டுவது அதிகரித்திருப்பதும், பொறுப்பற்ற செலவு செய்ததாலும், மூலதன செலவீனமும் தமிழகத்தின் கடன் அதிகரிக்க 4 முக்கிய காரணங்கள் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
அப்போது தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கடன் 13.18 லட்சம் கோடி என்றும், தனிநபர் மீதான கடன் 1.28 லட்சம் ரூபாயாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
மேலும் 2020 - 21 வருடத்தில் தமிழகத்தில் தனிநபர் மீதான கடன் ரூ.67,087-ஆக இருந்ததாகவும், கடந்த 5 வருட திமுக ஆட்சியில் அது 92 சதவீதம் அதிகரித்து 1.28 லட்சமாக அதிகரித்திருப்பதாக கூறினார். மேலும், மகளிர் உரிமை தொகை, மகளிர் இலவச பேருந்து, பயிர் கடன் தள்ளுபடி ஆகிய திட்டங்களால் வருடத்திற்கு தமிழக அரசுக்கு 25 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவு ஏற்படும் எனவும் வெள்ளை அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
குறிப்பாக மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் குறைந்திருப்பதும், வட்டி கட்டுவது அதிகரித்திருப்பதும், பொறுப்பற்ற செலவு செய்ததாலும், மூலதன செலவீனமும் தமிழகத்தின் கடன் அதிகரிக்க 4 முக்கிய காரணங்கள் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டின் கடன் அதிகரிக்க 4 முக்கிய காரணங்கள்!. வெள்ளை அறிக்கை சொல்வது இதுதான்!..
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வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன்: தமிழ்நாட்டின் உண்மையான கடன் அளவு ரூ.13.18 லட்சம் கோடி
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