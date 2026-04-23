வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Last Modified: வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (12:34 IST)

விசில் புரட்சி வீணாப்போச்சே!.. காலையிலயே போய் ஓட்டு போடுங்க!.. விஜய் சொன்னது நடக்கலயே!..

vijay whistle
நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கிய உடனேயே தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என அதிரடியாக முழங்கினார். தொடர்ந்து திமுகவை மட்டுமே மிகவும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார். திமுக ஒரு தீயசக்தி என அடித்தொண்டையில் கத்தினார். அதேநேரம் தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டவுடன் மற்ற தலைவர்கள் போல சுறுசுறுப்பாக பிரச்சாரத்திற்கு செல்லாமல் மிகவும் குறைவான தொகுதிகளில் மட்டுமே பிரச்சாரமும், ரோட் ஷோவும் செய்தார் விஜய்.

ஒருபக்கம் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் விஜய் போட்டியிடுகிறார். விஜய்க்கு அதிகமான ரசிகர்கள் இருப்பதால் அவர்கள் தங்களுக்கு வாக்களிப்பாளர்கள் என விஜய் நம்புகிறார்.. ரசிகர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்களில் பலரும் விஜய்க்கு வாக்களிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

கடந்த சில நாட்களாகவே பிரச்சாரத்தில் பேசிய விஜய் ‘ஏப்ரல் 23ம் தேதி காலையிலேயே சீக்கிரமே எழுந்து, உங்களுக்கு பிடித்த சாமியை கும்பிட்டு விட்டு காலை 9 மணிக்குள்ளயே போய் நம்ம விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டு போட்டுவிடுங்கள்’ என தொடர்ந்து சொல்லி வந்தார். குறிப்பாக இது ஒரு விசில் புரட்சி தேர்தல் என்றும் கூறினார். ஆனால் இன்று காலை 11 மணி நேரப்படியே தமிழகத்தில் 36.57 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தது. விஜய் சொன்னது நடந்திருந்தால் கண்டிப்பாக வாக்குப்பதிவு 45 சதவீதத்தை தாண்டியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்படி நடக்கவில்லை..

அதேநேரம் 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்த போது காலை 11 மணி நிலவரப்படி 26 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிட்டால் இந்த முறை 10 சதவீதமாக அதிக வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது. ஆனால் விஜய் சொன்னது போல் விசில் புரட்சி ஏற்படவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அதேநேரம் இன்று மாலை 6 மணி வரை நேரம் இருப்பதால் வாக்குப்பதிவின் சதவீதம் அதிகரிக்குமா என்பது மாலை தெரிந்துவிடும்.

விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் எத்தனை சதவீதம் வாக்குப்பதிவு? சென்னையில் எவ்வளவு?

விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் எத்தனை சதவீதம் வாக்குப்பதிவு? சென்னையில் எவ்வளவு?சென்னையில் காலை 9 மணி வரை பதிவான வாக்குகள் 16.51% என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் 16.96% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. சென்னையின் பிற பகுதியில் பதிவான வாக்குகளில் நிலவரம் இதோ:

குடிமக்களை குடிகார மக்களாக மாற்றிவிட்டனர்!. ஓட்டு போட வந்த சிவக்குமார் ஆவேசம்!..தமிழகத்தில் மதுபான கடைகள் என்பது பல வருடங்களாகவே பழக்கத்தில் இருக்கும் ஒன்று. பலரும் குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள்.

அடையாள அட்டை இல்லாமல் வாக்கு செலுத்துவதா? தமிழிசை - திமுகவினர் இடையே கடும் வாக்குவாதம்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆழ்வார்பேட்டை புனித பிரான்சிஸ் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் இன்று காலை ஒரு பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் திமுக முகவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் அந்தப் பகுதியில் பதற்றம் உருவானது.

மக்கள்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்: வாக்களித்த பின் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் நெகிழ்ச்சிதமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தனது மனைவி ஷோபா சந்திரசேகருடன் வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.

ஓட்டு போட போனா பஸ் இல்ல!.. தவிக்கும் இளைஞர்கள்!.. கோபப்பட்ட விஜய்!....தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் இன்று சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. காலை ஏழு மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.

