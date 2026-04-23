வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Updated : வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (10:49 IST)

ஓட்டு போட போனா பஸ் இல்ல!.. தவிக்கும் இளைஞர்கள்!.. கோபப்பட்ட விஜய்!....

தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் இன்று சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. காலை ஏழு மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. சுமார் 7 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் பொதுமக்கள் வாக்களிக்கவிருக்கிறார்கள்.

4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்கள். இன்று காலை 7 மணி முதலே பொதுமக்களும், அரசியல் தலைவர்களும், சினிமா பிரபலங்களும் ஆர்வமாக வாக்களித்து வருகிறார்கள். இந்த தேர்தலை பொருத்தவரை நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏனெனில் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் வேண்டாம் என விரும்பும் இளைஞர்கள் தவெகவுக்கு வாக்களிப்பார்கள் என பரவலாக நம்பப்படுகிறது..

ஒருபக்கம்,  சென்னையிலிருந்து ஓட்டு போடுவதற்காக நேற்று இரவு தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல கிளாம்பக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்ற பலருக்கும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஏனெனில் அங்கு பேருந்து வசதிகள் செய்யப்படவில்லை. இதையடுத்து அவர்கள் அங்கிருந்த போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளிடம், ஓட்டுனர்களிடமும் வாக்குவாதம் செய்தனர்.. போராட்டமும் செய்தார்கள்.

இந்நிலையில்தான், தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்.. அதில் ‘வாக்களிப்பதற்காக சொந்த ஊர் செல்லும் என்று ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பேருந்து வசதி இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள்.. பேருந்து நிலையங்களில் காத்திருக்கும் மக்களுக்கு உடனே பேருந்து வசதி செய்து தர வேண்டும்.. பாதிக்கப்படும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் 8 மணி வரை வாக்குப்பதிவை நீட்டிக்க வேண்டும்’ எனவும் அவர் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.

மாற்றம் தேவையில்லை!.. ஓட்டு போட வந்த அஜித் அப்படி சொன்னாரா?.. நல்லா கிளப்புறாங்க!..

மாற்றம் தேவையில்லை!.. ஓட்டு போட வந்த அஜித் அப்படி சொன்னாரா?.. நல்லா கிளப்புறாங்க!..நடிகர் அஜித்தும் விஜயும் தமிழ் சினிமாவில் சமகாலத்தில் வளர்ந்தவர்கள். இருவருமே காதல் கதைகளில் நடிக்கதுவங்கி ஒரு கட்டத்தில் ஆக்சன் ரூட்டுக்கு மாறியவர்கள்.

ஓட்டு போட வந்த ரஜினி மக்களுக்கு சொன்ன அட்வைஸ்!.. ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா!...

ஓட்டு போட வந்த ரஜினி மக்களுக்கு சொன்ன அட்வைஸ்!.. ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா!...தமிழக சட்டசபை தேர்தல் ஒரேகட்டமாக ஏப்ரல் 23ம் தேதியான இன்று 234 தொகுதிகளிலும் நடைபெறுகிறது.

100% Confident ஆக இருக்கிறேன் - வாக்களித்தப்பின் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி

100% Confident ஆக இருக்கிறேன் - வாக்களித்தப்பின் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டிதமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தனது சொந்த தொகுதியான சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் இன்று காலை தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.

விஜய் வாக்களிக்க வரும்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. போலீசார் பாதுகாப்பு கொடுக்க திணறல்..!

விஜய் வாக்களிக்க வரும்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. போலீசார் பாதுகாப்பு கொடுக்க திணறல்..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலின் மிக முக்கிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும் நடிகருமான விஜய் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். அவர் வாக்குச்சாவடிக்கு வருவதற்கு முன்னதாகவே ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் அப்பகுதியில் திரண்டதால் நீலாங்கரை பகுதியே ஸ்தம்பித்தது.

