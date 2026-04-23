வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (12:02 IST)

தமிழக சட்டசபை தேர்தல்!. 11 மணி வரை 37.56 சதவீத வாக்குப்பதிவு...

vote
தமிழகத்தில் 2026ம் வருடத்திற்கான சட்டமன்ற தேர்தல் இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது.. அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் சேர்த்து 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் இந்த தேர்தலில் களம் காண்கிறார்கள். 5 கோடிக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்கிறார்கள்.

அதிமுக, திமுக, தவெக, சீமான், தேமுதிக, பாமக, விடுதலை சிறுத்தை உள்ளிட்ட தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தமிழகத்தின் பல தொகுதிகளுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்தனர்.. குறிப்பாக நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்..

இன்று காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. இந்நிலையில், இன்று காலை 11 மணி நிலவரப்படி தமிழகத்தில் 37.56 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது.இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் 2021 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் காலை 11 மணி 26.29 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தது

எனவே கடந்த தேர்தலில் ஒப்பிட்டால் இந்த தேர்தலில் காலை 11 மணி நிலவரப்படி 10 சதவீத வாக்குகள் அதிகமாக பதிவாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

சென்னையில் காலை 9 மணி வரை பதிவான வாக்குகள் 16.51% என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் 16.96% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. சென்னையின் பிற பகுதியில் பதிவான வாக்குகளில் நிலவரம் இதோ:

குடிமக்களை குடிகார மக்களாக மாற்றிவிட்டனர்!. ஓட்டு போட வந்த சிவக்குமார் ஆவேசம்!..தமிழகத்தில் மதுபான கடைகள் என்பது பல வருடங்களாகவே பழக்கத்தில் இருக்கும் ஒன்று. பலரும் குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள்.

அடையாள அட்டை இல்லாமல் வாக்கு செலுத்துவதா? தமிழிசை - திமுகவினர் இடையே கடும் வாக்குவாதம்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆழ்வார்பேட்டை புனித பிரான்சிஸ் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் இன்று காலை ஒரு பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் திமுக முகவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் அந்தப் பகுதியில் பதற்றம் உருவானது.

மக்கள்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்: வாக்களித்த பின் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் நெகிழ்ச்சிதமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தனது மனைவி ஷோபா சந்திரசேகருடன் வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.

ஓட்டு போட போனா பஸ் இல்ல!.. தவிக்கும் இளைஞர்கள்!.. கோபப்பட்ட விஜய்!....தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் இன்று சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. காலை ஏழு மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.

