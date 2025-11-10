திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (12:27 IST)

கல்லீரால் நோய்!.. சிகிச்சை பலனின்றி நடிகர் அபிநய் மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்!...

கல்லீரால் நோய்!.. சிகிச்சை பலனின்றி நடிகர் அபிநய் மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்!...
நடிகர் தனுஷ் அறிமுகமான துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் அபிநய். அதன்பின் ஜங்ஷன் சிங்காரச் சென்னை உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் நடித்தார். அதில் பல படங்களில் ஓரிரு காட்சிகளில் மட்டுமே வருவார். சில படங்களில் கதாநாயகனாகவும் நடித்தார்.
 
இவர் ஒரு டப்பிங் கலைஞரும் கூட. ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்த துப்பாக்கி படத்தில் வில்லனுக்கு குரல் கொடுத்தவர் அபிநய்தான். இது பலருக்கும் தெரியாது. அதேநேரம் ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவில் சரியான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்.
 
வறுமை காரணமாக ஏசி உட்பட வீட்டிலிருந்த பல பொருட்களையும் விற்றுவிட்டதாக பேட்டி கொடுத்திருந்தார். 
ஒரு பக்கம் கடந்த சில வருடங்களாகவே கல்லீரல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவதிப்பட்டு வந்தார். தொடர்ந்து சிகிச்சையும் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் சிகிச்சைக்கு பணம் இல்லாமல் தவித்து வந்தார்.
கல்லீரால் நோய்!.. சிகிச்சை பலனின்றி நடிகர் அபிநய் மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்!...
 
எனவே அவருக்கு நடிகர் தனுஷ், கே.பி.ஒய் பாலா போன்ற சிலர் பணம் கொடுத்து உதவினார்கள். கடைசியாக காந்தி கண்ணாடி திரைப்பட விழாவிலும் அபிநய் கலந்து கொண்டார். 
இந்நிலையில்தான் இன்று அதிகாலை அவர் தனது வீட்டிலேயே மரணமடைந்தார். அவருக்கு வயது 43.

இந்தியாவை வங்கதேசத்தில் இருந்து தாக்க சதியா? ஹபீஸ் சயீத் திட்டம் என தகவல்..!

இந்தியாவை வங்கதேசத்தில் இருந்து தாக்க சதியா? ஹபீஸ் சயீத் திட்டம் என தகவல்..!லஷ்கர்-இ-தைபா பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் ஹபீஸ் சயீத், வங்கதேசம் வழியாக இந்தியாவுக்கு எதிராக புதிய பயங்கரவாத தாக்குதலை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக, தனது நெருங்கிய கூட்டாளிகளில் ஒருவரை அவர் வங்கதேசத்துக்கு அனுப்பியுள்ளதாக, லஷ்கர் தளபதி ஒருவர் அண்மையில் நடந்த பொதுக் கூட்டத்தில் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக நகர் மன்ற தலைவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் .. அதிமுக கவுன்சிலர் கடத்தப்பட்டாரா?

திமுக நகர் மன்ற தலைவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் .. அதிமுக கவுன்சிலர் கடத்தப்பட்டாரா?கிருஷ்ணகிரி நகர் மன்ற தலைவர் பரிதா நவாப் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீது இன்று நகர்மன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது. 33 வார்டு உறுப்பினர்களில் 27 பேரின் ஆதரவு இந்த தீர்மானம் நிறைவேற தேவைப்படுகிறது. இன்றைய கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் சுயேச்சை உறுப்பினர்கள் உட்பட மொத்தம் 27 பேர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

‘திருஷ்யம்’ பட பாணியில் மனைவி கொலை: சடலத்தை எரித்து நாடகமாடிய கணவன் கைது..!

‘திருஷ்யம்’ பட பாணியில் மனைவி கொலை: சடலத்தை எரித்து நாடகமாடிய கணவன் கைது..!புனேயில், ‘திருஷ்யம்’ படம் போல, தனது மனைவியை கொலை செய்து, சடலத்தை எரித்துவிட்டு நாடகமாடிய கணவனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மோகன்லால் நடித்த 'திருஷ்யம்' திரைப்படத்தை குறைந்தது நான்கு முறை பார்த்து இந்த கொலையைச் செய்ததாக குற்றவாளி ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

டாக்டர் வீட்டில் ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகள்.. தீவிரவாதிகளுக்கு உதவியா?

டாக்டர் வீட்டில் ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகள்.. தீவிரவாதிகளுக்கு உதவியா?தலைநகர் டெல்லிக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத் பகுதியில் இருந்து 350 கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட், ஒரு ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகளை ஒரு டாக்டர் வீட்டில் இருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!கோவாவில் நடைபெற்ற சவால் நிறைந்த விளையாட்டு போட்டி ஒன்றில் பங்கேற்று, நிர்ணயித்த இலக்கை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com