திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  த‌மிழக‌ம்
திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (11:26 IST)

திமுக நகர் மன்ற தலைவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் .. அதிமுக கவுன்சிலர் கடத்தப்பட்டாரா?

கிருஷ்ணகிரி நகர் மன்ற தலைவர் பரிதா நவாப் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீது இன்று நகர்மன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது. 33 வார்டு உறுப்பினர்களில் 27 பேரின் ஆதரவு இந்த தீர்மானம் நிறைவேற தேவைப்படுகிறது. இன்றைய கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் சுயேச்சை உறுப்பினர்கள் உட்பட மொத்தம் 27 பேர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
 
வாக்கெடுப்பு நடைபெறவிருந்த நிலையில், அதிமுக உறுப்பினர் நாகஜோதி கடத்தப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டி, கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் கே. அசோக்குமார் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நுழைய முயன்றனர்.
 
போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியதால், ஆத்திரமடைந்த அதிமுகவினர் அங்கேயே தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், நகராட்சி வளாகத்தில் கடும் பதற்றம் நிலவியது.
 
டாக்டர் வீட்டில் ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகள்.. தீவிரவாதிகளுக்கு உதவியா?

டாக்டர் வீட்டில் ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகள்.. தீவிரவாதிகளுக்கு உதவியா?தலைநகர் டெல்லிக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத் பகுதியில் இருந்து 350 கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட், ஒரு ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகளை ஒரு டாக்டர் வீட்டில் இருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!கோவாவில் நடைபெற்ற சவால் நிறைந்த விளையாட்டு போட்டி ஒன்றில் பங்கேற்று, நிர்ணயித்த இலக்கை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

அகதிகளுடன் சென்ற படகு கடலில் மூழ்கி விபத்து: 100 பேரை காணவில்லை?

அகதிகளுடன் சென்ற படகு கடலில் மூழ்கி விபத்து: 100 பேரை காணவில்லை?மியான்மரில் இருந்து ரோஹிங்கியா அகதிகளை ஏற்றி சென்ற ஒரு படகு, தாய்லாந்து - மலேசியா கடல் எல்லையை ஒட்டிய லங்காவி தீவு பகுதியில் கடலில் மூழ்கி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த படகில் இருந்த 100க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி, சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாரத்தின் முதல் நாளே பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிப்டி நிலவரம்..!

வாரத்தின் முதல் நாளே பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிப்டி நிலவரம்..!பங்குச்சந்தை கடந்த வாரம் சரிவில் இருந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் பெரும் நஷ்டம் அடைந்த நிலையில், இன்று வாரத்தின் முதல் நாளில் பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டிருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மீண்டும் உச்சத்திற்கு செல்லும் தங்கம் விலை.. ரூ.91,000ஐ தாண்டிய ஒரு சவரன்..!

மீண்டும் உச்சத்திற்கு செல்லும் தங்கம் விலை.. ரூ.91,000ஐ தாண்டிய ஒரு சவரன்..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக குறைந்து வந்தது. இந்த சூழலில், இன்று வாரத்தின் முதல் நாளில் தங்கம் விலை திடீரென உயர்ந்திருப்பது பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

