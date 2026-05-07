வியாழன், 7 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : வியாழன், 7 மே 2026 (15:12 IST)

விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்ததால், பாஜக ஆளுநர் மூலமாக குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறது: திருமாவளவன்

விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்ததால், பாஜக ஆளுநர் மூலமாக குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறது: திருமாவளவன்
தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான இழுபறி நீடிக்கும் நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுடனான சந்திப்பிற்குப் பிறகு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். இந்தச் சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானது என்றும், தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் குறித்து மட்டுமே விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்றும், இது தொடர்பாகத் தங்கள் கட்சியின் செயற்குழுவில் ஆலோசித்துத் தான் முடிவெடுக்க முடியும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
 
மேலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நாளை காலை நடைபெறவுள்ள கூட்டத்தில் தங்களின் முடிவை அறிவிக்க உள்ளதாகத் தெரிவித்தார். எத்தகைய முடிவையும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு எடுத்துவிட முடியாது என்று குறிப்பிட்ட அவர், தமிழகத்தில் பாஜக குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயல்வதாகக் குற்றம் சாட்டினார். 
 
குறிப்பாக, விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்ததால், பாஜக ஆளுநர் மூலமாக நெருக்கடி கொடுத்து வருவதாக அவர் பகிரங்கமாகச் சாடினார். இதற்கிடையே, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்காமல் இருப்பது தமிழகத்திற்கு அவமானம் என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

பாண்டிச்சேரி விடுதியிலிருந்து அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிரடி மாற்றம்!.. காரணம் இதுதான்!..

பாண்டிச்சேரி விடுதியிலிருந்து அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிரடி மாற்றம்!.. காரணம் இதுதான்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளை புறந்தள்ளிவிட்டு விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று முதலிடத்தைப் பிடித்ததும் தவெக ஆட்சி அமையப்போகிறது,

வருமானத்தை மறைத்ததாக விஜய் மீது மோசடி வழக்கு!. நீதிமன்றம் அதிரடி!...

வருமானத்தை மறைத்ததாக விஜய் மீது மோசடி வழக்கு!. நீதிமன்றம் அதிரடி!...தமிழ் சினிமாவில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் நடித்து தனக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கியவர் விஜய்.

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசனை!.. பரபர அப்டேட்..

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசனை!.. பரபர அப்டேட்..விஜயின் தவெக ஆட்சியமைக்க 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஆதரவு கேட்டு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் அனுப்பினார்.

கை விரித்த ஆளுநர்!.. விஜய் தீவிர ஆலோசனை!. உச்சநீதிமன்றம் செல்வாரா?..

கை விரித்த ஆளுநர்!.. விஜய் தீவிர ஆலோசனை!. உச்சநீதிமன்றம் செல்வாரா?..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தும் ஆட்சியமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை

விசிக, இடதுசாரி தலைவர்களுடன் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க கூடாது என அழுத்தமா?

விசிக, இடதுசாரி தலைவர்களுடன் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க கூடாது என அழுத்தமா?தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பலப்பரீட்சை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுடன் இன்று ஆழ்வார்ப்பேட்டை இல்லத்தில் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com