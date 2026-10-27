தேனி மாவட்டச் சிறையிலிருந்து தப்பிய கைதிகளில் 5 பேர் கைது: மீதி 12 பேர் எங்கே?
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டியில் உள்ள மாவட்ட சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் சுவரேறி தப்பியோடிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 200 பேர் மட்டுமே அடைக்கக்கூடிய இந்த சிறையில் 334 கைதிகள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஒரு கைதிக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறியதையடுத்து சிறை காவலர்கள் கதவை திறந்தபோது, கைதிகள் அவர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பினர். இதில் காயமடைந்த இரண்டு காவலர்கள் தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தப்பியோடிய 17 பேரில் ஏற்கெனவே 4 பேர் பிடிபட்ட நிலையில், தற்போது லிங்கபிரசாத் என்ற மாற்றுத்திறனாளி கைதியும் பிடிபட்டுள்ளார். மருத்துவமனை அருகே ஆட்டோவில் ஏறிய அவரை சந்தேகத்தின் பேரில் துரத்தி வந்த காவலர், ஆட்டோ ஓட்டுநர் முத்துக்காளையின் உதவியுடன் கையும் களவுமாக பிடித்தார். இதன்மூலம் பிடிபட்ட கைதிகளின் எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
எஞ்சிய 12 கைதிகளை தேடத் தனிப்படை போலீஸார் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவத்தையடுத்து, சிறைத் துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தினார். மேலும், பணிப் பாதுகாப்பில் அலட்சியமாக இருந்ததாக கூறி 9 சிறைக்காவலர்கள் உடனடியாப் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.