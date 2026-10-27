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  4. Opposition Leader Udhayanidhi Stalin Meets Arrested Former Minister Anbil Mahesh in Puzhal Jail
Written By SIVA SIVA

புழல் சிறையில் அன்பில் மகேஸை நேரில் சந்தித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்! என்ன பேசினார்கள்?

anbil magesh
Written By: SIVA
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (16:58 IST)
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தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக கூறி ரூ.100 கோடிக்கு மேல் பண மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் சங்க தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் மீது சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
 
இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி அன்பில் மகேஸ் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதை தொடர்ந்து, அமைந்தகரையில் வைத்து அவரை கைது செய்த காவல்துறையினர், ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அவரை நவம்பர் 6-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டதையடுத்து, நள்ளிரவில் அவர் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
 
இந்நிலையில், புழல் சிறைக்கு நேரில் சென்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அன்பில் மகேஸை சந்தித்துப் பேசினார். அவருடன் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு உள்ளிட்ட திமுக முக்கிய நிர்வாகிகளும் உடனிருந்தனர்.
 
முன்னதாக, அன்பில் மகேஸின் இந்த கைதை வன்மையாகக் கண்டித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், ஆளுங்கட்சியின் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை காரணமாகவே இந்த அதிரடி கைது சம்பவம் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இந்த சந்திப்பு தற்போதைய அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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