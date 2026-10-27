17 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. தேனி அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்.. என்ன நடந்தது?
தேனி மாவட்டம், கண்டமனூர் அருகேயுள்ள தேக்கம்பட்டியில் அமைந்துள்ள மாவட்ட சிறையில் இருந்து நேற்று இரவு பெரும் பரபரப்பு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிறையில், திடீரென கைதிகள் சிலர் சிறை காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடியுள்ளனர். இந்தத் திடீர் தாக்குதலில் 17-க்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் தப்பியோடியுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காவலர்களை தாக்கிவிட்டு கைதிகள் தப்பியோடிய தகவல் கிடைத்தவுடன், சிறைக் காவலர்கள் உடனடியாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு தகவல் அளித்தனர். இதனை அடுத்து உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
தப்பியோடிய கைதிகள் எங்கு சென்றார்கள் என்பது குறித்து அருகில் உள்ள சோதனை சாவடிகள் உஷார்படுத்தப்பட்டு, தனிப்படை போலீசாரின் உதவியுடன் தீவிரமாக தேடப்பட்டு வருகின்றனர்.
கைதிகள் பாதுகாப்பான மாவட்ட சிறையிலேயே காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடியுள்ள இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அச்சத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிறை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் குளறுபடிகள் குறித்து விசாரணைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தப்பியோடிய கைதிகள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.