  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Actor Vishal Expresses Gratitude to CM Vijay for Permitting 5 Shows a Day for New Film Releases
Written By
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (10:34 IST)

5 காட்சி அனுமதி: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நடிகர் விஷால் நெஞ்சார்ந்த நன்றி!

vijay vishal
Publish: Tue, 26 May 2026 (10:34 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (10:35 IST)
google-news
திரைப்பட துறையின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று, புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் முதல் 7 நாட்களுக்கு தினசரி 5 காட்சிகள் திரையிட முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தற்போதைய திரைத்துறையின் பொருளாதார சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி முடிவுக்கு தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
 
இந்நிலையில், தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் விஷால் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார். "மக்களின் அன்பிற்குரிய முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். தற்போதைய திரைத்துறையின் இக்கட்டான சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு, படம் வெளியாகும் முதல் 7 நாட்களுக்கு 5 காட்சிகள் திரையிட அரசாணை பிறப்பித்திருப்பது தயாரிப்பாளர்களின் வருவாய் ஈட்டலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக அமையும்" என்று விஷால் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மேலும், "இதேபோல பொதுமக்களின் நலனுக்காகவும், அனைத்து துறைகளின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் அடுத்தடுத்து பல அதிரடி அரசாணைகள் இந்த அரசிடமிருந்து வெளியாகி, மாநிலத்திற்கு ஒரு முற்போக்கான வளர்ச்சியைத் தரும் என்று நம்புகிறேன்; எங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் ஒரு பெரிய 'விசில்' சத்தம்" என மகிழ்ச்சியுடன் விஷால் தனது பதிவில் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

5 காட்சி அனுமதி: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நடிகர் விஷால் நெஞ்சார்ந்த நன்றி!

5 காட்சி அனுமதி: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நடிகர் விஷால் நெஞ்சார்ந்த நன்றி!திரைப்பட துறையின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று, புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் முதல் 7 நாட்களுக்கு தினசரி 5 காட்சிகள் திரையிட முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தற்போதைய திரைத்துறையின் பொருளாதார சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி முடிவுக்கு தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

படம் ரிலீஸாகி ஒரு வாரத்திற்கு 5 கட்சிகள் திரையிட அனுமதி!.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...

படம் ரிலீஸாகி ஒரு வாரத்திற்கு 5 கட்சிகள் திரையிட அனுமதி!.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...திரைப்படத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து தமிழக முதலமைச்சராக மாறியவர்களில் விஜயும் ஒருவர்.

பிறந்தநாள் காணும் கார்த்தி: ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்டாக வெளியான கார்த்தி 30 மாஸ் அப்டேட்!

பிறந்தநாள் காணும் கார்த்தி: ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்டாக வெளியான கார்த்தி 30 மாஸ் அப்டேட்!தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமான முதல் படத்திலேயே முத்திரை பதித்து, இன்று பாக்ஸ் ஆபீஸ் நாயகனாக வலம் வரும் நடிகர் கார்த்தி இன்று தனது 49-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு திரையுலக

உதயநிதி படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கின்றாரா? எப்போது படப்பிடிப்பு?

உதயநிதி படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கின்றாரா? எப்போது படப்பிடிப்பு?அரசியல் களத்திலிருந்து மீண்டும் சினிமா உலகிற்குத் திரும்புகிறார் திமுகவின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவரான உதயநிதி ஸ்டாலின்.

கருப்பு 10 நாட்களில் ரூ.250 கோடி! அமரன் சாதனையை முறியடிக்குமா?

கருப்பு 10 நாட்களில் ரூ.250 கோடி! அமரன் சாதனையை முறியடிக்குமா?தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான சூர்யா நடிப்பில், ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள 'கருப்பு' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய சரித்திரத்தைப் படைத்து வருகிறது. நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு