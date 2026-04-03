வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (14:18 IST)

வெளியானது பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல்!. யாருக்கு என்னென்ன தொகுதி?.. வாங்க பார்ப்போம்!...

தமிழகத்தில் நடக்கவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. ஆனால், வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகாமல் இருந்தது. சில நாட்களுக்கு முன்பு மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சென்னை வந்து தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், வேல்முருகன், அண்ணாமலை, வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட சிலரோடு வேட்பாளர் பட்டியல் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன் ‘தொகுதிக்கு தலா 3 பேர் என்கிற அடிப்படையில் 27 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை முடிவு செய்து அந்த பட்டியலை டெல்லிக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம்.. அதில் தகுந்த வேட்பாளர்களை பாஜக தலைமை முடிவு செய்யும்’ என கூறியிருந்தார்
மேலும் அந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையின் பெயரும் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். அண்ணாமலை தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு சீட் கொடுக்க வேண்ம் என அழுத்தம் கொடுப்பதால்தான் வேட்பாளர் பட்டியலை முடிவு செய்வதில் தாமதமாகி வருவதாக பாஜக வட்டாரத்தில் சொல்லப்பட்டது.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகியிருக்கிறது. அதன்படி தமிழிசை சவுந்தர்ராஜன் சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதியிலும், எல்.முருகன் அவினாசி தொகுதியிலும், வானதி சீனிவாசன் கோவை வடக்கு தொகுதியிலும், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியிலும் போட்டியிடுக்கிறார்கள்.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் சிக்கல்!.. என்னதான் பிரச்சனை?...

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் சிக்கல்!.. என்னதான் பிரச்சனை?...தமிழக காங்கிரஸில் எப்போதும் கோஷ்டிப்பூசல் இருக்கிறது. அந்த கோஷ்டிப்பூசல் இப்போது வரை தீரவில்லை

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மூன்று மொழிகள் கட்டாயம்.. 2031 முதல் அமல்படுத்த திட்டம்..!

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மூன்று மொழிகள் கட்டாயம்.. 2031 முதல் அமல்படுத்த திட்டம்..!தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ன் படி பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் அதிரடி மாற்றங்களை சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, 2031-ஆம் ஆண்டு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மூன்று மொழிகளை கற்பது கட்டாயமாக்கப்படும்.

குரங்குகளை விரட்ட 100 பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் தேவை.. உச்ச நீதிமன்றம் டெண்டர்

குரங்குகளை விரட்ட 100 பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் தேவை.. உச்ச நீதிமன்றம் டெண்டர்உச்ச நீதிமன்ற வளாகம் மற்றும் நீதிபதிகளின் குடியிருப்பு பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் குரங்குகளின் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களை நியமிக்க உச்ச நீதிமன்றம் டெண்டர் கோரியுள்ளது.

ரயில் டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்தால் கூடுதல் ரீஃபண்ட்.. ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன்..!

ரயில் டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்தால் கூடுதல் ரீஃபண்ட்.. ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன்..!இந்திய இரயில்வே தனது பயண விதிகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை அமல்படுத்தியுள்ளது. இனி பயணிகள் தாங்கள் இரயிலில் ஏறும் நிலையத்தை இரயில் புறப்படுவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே மாற்றி கொள்ளலாம். இதற்கு முன்பு இருந்த 24 மணி நேர கட்டுப்பாடு தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகளின் வசதிக்காகவும், கடைசி நேர நெருக்கடிகளை குறைக்கவும் இரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இந்த அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

வேட்புமனுவில் குற்ற வழக்கு விபரத்தை மறைத்த விஜய்!.. மீண்டும் சர்ச்சை!..

வேட்புமனுவில் குற்ற வழக்கு விபரத்தை மறைத்த விஜய்!.. மீண்டும் சர்ச்சை!..தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்.

