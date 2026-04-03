வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (13:40 IST)

குடைச்சல் கொடுக்கும் அண்ணாமலை!.. பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாவதில் சிக்கல்!...

annamalai
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை பாஜக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. ஆனால் அதிமுக, பாமக, அமமுக போன்ற கட்சிகள் ஏற்கனவே தங்களின் கட்சி வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துவிட்ட நிலையில் பாஜக இதுவரை வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவிக்கவில்லை. சில நாட்களுக்கு முன்பு மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சென்னை வந்து பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் தொடர்பாக தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், வேல்முருகன், அண்ணாமலை, வானதி சீனிவாசன் ஆகியோரோடு ஆலோசனை நடத்தினார். ஆனாலும், பட்டியல் உறுதி செய்யப்படவில்லை.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த நயினார் நாகேந்திரன் ‘தொகுதிக்கு தலா 3 பேர் என்கிற அடிப்படையில் 27 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை முடிவு செய்து அந்த பட்டியலை டெல்லிக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம்.. அதில் தகுந்த வேட்பாளர்களை பாஜக தலைமை முடிவு செய்யும்’ என கூறியிருந்தார்.

மேலும் அந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையின் பெயரும் இடம்பெற்றிருருப்பதாக அவர் கூறியிருந்தார்.. ஒரு பக்கம் புதுச்சேரி செல்லும் பிரதமர் மோடி வருகிற 4ம் தேதி அதாவது நாளை சென்னை வரவிருக்கிறார். அங்கு அவர் ரோட் ஷோவிலும் கலந்து கொள்கிறார்..

ஆனாலும், இப்போதுவரை பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் உறுதி செய்யப்படவில்லை. இந்நிலையில், இதற்கு பின்னணியில் அண்ணாமலை இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. அண்ணாமலை தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு சீட் கொடுக்க வேண்ம் என அழுத்தம் கொடுப்பதால்தான் வேட்பாளர் பட்டியலை முடிவு செய்வதில் தாமதமாகி வருவதாக பாஜக வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

எங்க போனாலும் பஞ்சாயத்து!.. ஆன்லைன் மூலம் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய் திட்டம்?..

எங்க போனாலும் பஞ்சாயத்து!.. ஆன்லைன் மூலம் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய் திட்டம்?..தவெக தலைவர் விஜய் பிரபல நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் அவர் எங்கு போனாலும் அவரை பார்க்க கூட்டம் கூடிவிடுகிறது.

திமுகவை திட்டி வீரவசனம் பேசினா போதுமா?. உங்க கொள்கை என்ன?!.. விஜயை விளாசிய சேரன்..

திமுகவை திட்டி வீரவசனம் பேசினா போதுமா?. உங்க கொள்கை என்ன?!.. விஜயை விளாசிய சேரன்..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதன் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

அமெரிக்க ராணுவ தளபதி பதவி நீக்கம்!.. ஈரான் போர் சூடு பிடிக்குமா?...

அமெரிக்க ராணுவ தளபதி பதவி நீக்கம்!.. ஈரான் போர் சூடு பிடிக்குமா?...டொனால்ட் ட்ரம்ப் எப்போது அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாரோ அப்போது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் அவர் செயல்படுத்தி வருகிறார்.

பற்றி எரியும் மேற்குவங்கம்.. காவல்துறை வாகனத்தை தாக்கிய போராட்டக்காரர்கள்..!

பற்றி எரியும் மேற்குவங்கம்.. காவல்துறை வாகனத்தை தாக்கிய போராட்டக்காரர்கள்..!மேற்கு வங்க மாநிலம் மால்தா மாவட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் மீண்டும் வன்முறை வெடித்தது.

வயிற்று வலிக்கு ஸ்கேன் எடுக்க சென்ற சிறுமி கர்ப்பம் என தவறான ரிப்போர்ட்.. பெற்றோர் ஆத்திரம்..!

வயிற்று வலிக்கு ஸ்கேன் எடுக்க சென்ற சிறுமி கர்ப்பம் என தவறான ரிப்போர்ட்.. பெற்றோர் ஆத்திரம்..!தெலங்கானா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டம் நர்சம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஸ்கேனிங் மையம் ஒன்றில் நிகழ்ந்த தவறான மருத்துவ கணிப்பு பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

