குடைச்சல் கொடுக்கும் அண்ணாமலை!.. பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாவதில் சிக்கல்!...
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை பாஜக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. ஆனால் அதிமுக, பாமக, அமமுக போன்ற கட்சிகள் ஏற்கனவே தங்களின் கட்சி வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துவிட்ட நிலையில் பாஜக இதுவரை வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவிக்கவில்லை. சில நாட்களுக்கு முன்பு மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சென்னை வந்து பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் தொடர்பாக தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், வேல்முருகன், அண்ணாமலை, வானதி சீனிவாசன் ஆகியோரோடு ஆலோசனை நடத்தினார். ஆனாலும், பட்டியல் உறுதி செய்யப்படவில்லை.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த நயினார் நாகேந்திரன் ‘தொகுதிக்கு தலா 3 பேர் என்கிற அடிப்படையில் 27 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை முடிவு செய்து அந்த பட்டியலை டெல்லிக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம்.. அதில் தகுந்த வேட்பாளர்களை பாஜக தலைமை முடிவு செய்யும்’ என கூறியிருந்தார்.
மேலும் அந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையின் பெயரும் இடம்பெற்றிருருப்பதாக அவர் கூறியிருந்தார்.. ஒரு பக்கம் புதுச்சேரி செல்லும் பிரதமர் மோடி வருகிற 4ம் தேதி அதாவது நாளை சென்னை வரவிருக்கிறார். அங்கு அவர் ரோட் ஷோவிலும் கலந்து கொள்கிறார்..
ஆனாலும், இப்போதுவரை பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் உறுதி செய்யப்படவில்லை. இந்நிலையில், இதற்கு பின்னணியில் அண்ணாமலை இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. அண்ணாமலை தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு சீட் கொடுக்க வேண்ம் என அழுத்தம் கொடுப்பதால்தான் வேட்பாளர் பட்டியலை முடிவு செய்வதில் தாமதமாகி வருவதாக பாஜக வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது.