தமிழக சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டண உயர்வு!. இன்று முதல் அமுல்!...
தமிழகத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் 60க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச் சாவடிகளில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கட்டணம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் இன்று முதல் வாகனங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு வழிப்பயணம் மற்றும் மாதாந்திர கட்டணம் ரூ.5 முதல் ரூ.735 வரை அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விக்கிரவாண்டி, வாலாஜாபாத், செங்குறிச்சி, சமயபுரம், திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட சுங்கச் சாவடிகளில் கட்டணம் ரூ.5 முதல் 20 வரை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.
லாரிக்கு சுங்க கட்டணம் ரூ. 380 வசூலிக்கப்பட்டு வந்து நிலையில் தற்போது அது 20 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு 400ஆக வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. பேருந்துகளுக்கு ரூ.240-லிருந்து 10 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு 250ஆக வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல் ஒரு முறை பயணிக்கும் பேருந்து லாரி ஆகியவற்றுக்கு தற்போது வசூல் செய்யப்படும் கட்டணத்திலிருந்து ரூ.10ம், ஒரே நாளில் பலமுறை பயணிக்கும் பேருந்து மற்றும் லாரிகளுக்கு ரூ.15-ம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.
லாரிக்கு சுங்க கட்டணம் ரூ. 380 வசூலிக்கப்பட்டு வந்து நிலையில் தற்போது அது 20 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு 400ஆக வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. பேருந்துகளுக்கு ரூ.240-லிருந்து 10 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு 250ஆக வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல் ஒரு முறை பயணிக்கும் பேருந்து லாரி ஆகியவற்றுக்கு தற்போது வசூல் செய்யப்படும் கட்டணத்திலிருந்து ரூ.10ம், ஒரே நாளில் பலமுறை பயணிக்கும் பேருந்து மற்றும் லாரிகளுக்கு ரூ.15-ம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.