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  4. Bharat Taxi App Demand Grows in Tamil Nadu to Curb High Auto and Cab Fares
Written By SIVA SIVA

இஷ்டத்துக்கு உயரும் ஆட்டோ கால் டாக்ஸி கட்டணம்.. பாரத் டாக்ஸி செயலி தமிழகத்திற்கு வருகிறதா?

bharath taxi
Written By: SIVA
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (08:56 IST)
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தமிழகத்தில் ஆட்டோ மற்றும் கால் டாக்ஸிகளில் பயணிக்கும் பொதுமக்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதை கட்டுப்படுத்த, மத்திய அரசின் ‘பாரத் டாக்ஸி’ செயலியை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் குறுகிய மற்றும் நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு ஆட்டோ, கால் டாக்ஸிகளை நம்பியுள்ளனர்.
 
தற்போது தனியார் செயலிகள் மூலம் இயக்கப்படும் வாகனங்களுக்கு ஒரே மாதிரியான கட்டண நடைமுறை இல்லாததால், பயணிகள் பல நேரங்களில் கூடுதல் தொகையை செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக பயணிகள் அதிகம் தேவைப்படும் நேரங்களில் கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வதாக புகார்கள் உள்ளன.
 
இதற்கு மாற்றாக நாடு முழுவதும் ஒரே செயலி மூலம் ஆட்டோ மற்றும் கால் டாக்ஸிகளை முன்பதிவு செய்து, நியாயமான கட்டணத்தில் பயணம் செய்யும் வகையில் ‘பாரத் டாக்ஸி’ சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. டெல்லி, குஜராத், ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் இந்த சேவை செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் இதுவரை அறிமுகமாகவில்லை.
 
தமிழ்நாடு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பேரமைப்பு, இந்த செயலியை தமிழகத்திலும் கொண்டு வர மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது. அதற்கு முன்பாக நுகர்வோர் அமைப்புகள், வாகன உரிமையாளர்கள், ஓட்டுநர்கள் ஆகியோரை அழைத்து முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
‘பாரத் டாக்ஸி’ தமிழகத்தில் அறிமுகமானால், கட்டணத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை ஏற்பட்டு பயணிகளுக்கு நிவாரணம் கிடைக்குமா என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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