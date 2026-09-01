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  4. Chennai Commercial LPG Cylinder Price Hiked by Rs 10.50, Domestic Cylinder Unchanged
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (10:31 IST)

வணிக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு.. இன்று முதல் எவ்வளவு?

gas cylinder
Written By: SIVA
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:31 IST)
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செப்டம்பர் மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் புதிய விலை விவரங்களை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ளன. அதன்படி, சென்னையில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டரின் விலை ரூ.10.50 அதிகரித்துள்ளது. இதனால், தற்போது ஒரு சிலிண்டர் ரூ.2,916.50-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் சந்தையின் நிலவரம், அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு எரிவாயு உள்ளிட்ட பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயிக்கின்றன. குறிப்பாக வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை மாதந்தோறும் மாற்றப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது.
 
அந்த வகையில், இந்த மாத தொடக்கத்தில் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு முக்கியமான வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. சென்னையில் 14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு சிலிண்டர் தொடர்ந்து ரூ.957.50-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
 
வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும் சிறு வணிக நிறுவனங்களின் செலவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. அதேசமயம் வீட்டு சமையல் எரிவாயு விலை மாற்றமின்றி இருப்பது குடும்பங்களுக்கு சற்று நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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