திங்கள், 26 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (12:21 IST)

விஜய் தம்பி.. சின்ன தம்பி.. அவர் ஒரு ஜீரோ!.. தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நக்கல்..

Tamilisai Soundarrajan
நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதில் இருந்து திமுகவை மட்டுமே கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். அதிமுகவையும். பாஜகவும் பெரிதாக விமர்சிக்கவில்லை.. அதிகபட்சமாக பாஜக தனது கொள்கை எதிரி என்று மட்டும் கூறினார். எப்படியும் விஜய் தங்களின் கூட்டணிக்கு வந்து விடுவார் என எதிர்பார்த்த அதிமுகவும், பாஜகவும் கரூர் சம்பவத்தில் கூட விஜய்க்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வந்தன. ஆனால் விஜய் இப்போது வரை NDA கூட்டணியில் இணையவில்லை.

இந்நிலையில்தன், நேற்று நடந்த தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘அதிமுக ஊழல் படிந்த அடிமை கட்சி’ என பேசினார். இதுபற்றி செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் ‘விஜய் தம்பி ஒரு சின்ன தம்பி.. நம் வீட்டில் விவரம் தெரியாது ஒரு பிள்ளை பேசினால் ப்படி எடுத்துக் கொள்வோமா அப்படித்தான் அவரை பேச்சை நான் பார்க்கிறேன்.

202-ல் என்.டி.ஏ கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் விஜய் நிம்மதியாக அரசியல் செய்யலாம்.. ஒருவேளை திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் கரூர் சம்பவத்தை நினைவில் வைக்க வேண்டும்.. திரைத்துறையில் இருந்து வந்தவுடனே முதலமைச்சர் ஆவது கடினம்.. விஜய்க்கு அரசியலில் அனுபவம் போதாது.. தனித்துவிடப்பட்டதால் இப்படி பேசுகிறார் என நினைக்கிறேன்.

விஜய் பேசுவதால் NDA குறைந்து போய்விடாது.. திமுகவுகும் என்.டி.ஏ-வுக்கும் இடையேதான் போட்டி.. விஜய் அரசியலில் ஜீரோ.. ஜீரோ தனியாக இருந்தால் மதிப்பில்லை.. இன்னொரு எண்ணுடன் இருந்தால்தான் மதிப்பு.. எந்த கூட்டணி தேர்வில் வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த கூட்டணிக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும்’ என கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விலை.. ரூ.4 லட்சத்தை நெருங்கியது வெள்ளி விலை..!

புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விலை.. ரூ.4 லட்சத்தை நெருங்கியது வெள்ளி விலை..!சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று முன்னெப்பொழுதும் இல்லாத வகையில் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.

விஜய் கட்சியில் காளியம்மாள்? இன்னும் சில பிரபலங்கள்.. சூடு பிடிக்குது தேர்தல் களம்..!

விஜய் கட்சியில் காளியம்மாள்? இன்னும் சில பிரபலங்கள்.. சூடு பிடிக்குது தேர்தல் களம்..!தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் தொடங்கிய நாள் முதல், அக்கட்சியில் இணையப்போகும் பிரபலங்கள் குறித்துப் பல்வேறு யூகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வரிசையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் முக்கிய முகமாக இருந்த காளியம்மாள், தவெகவில் இணையப்போவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

துணிஞ்சு முடிவெடுங்க ராகுல் காந்தி? 25 தொகுதி வாங்கி 18 தொகுதி ஜெயிச்சு என்ன பயன்? காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஆதங்கம்..!

துணிஞ்சு முடிவெடுங்க ராகுல் காந்தி? 25 தொகுதி வாங்கி 18 தொகுதி ஜெயிச்சு என்ன பயன்? காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஆதங்கம்..!தமிழக அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக திராவிட கட்சிகளின் நிழலில் பயணித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சி, இப்போது தனது இருப்பை தக்கவைக்க போராடி வருகிறது. வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, "துணிந்து முடிவெடுங்கள் ராகுல் காந்தி" என்ற கோரிக்கை தமிழக காங்கிரஸ் தொண்டர்களிடையே பலமாக எழுந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் 25 தொகுதிகளை பெற்று, அதில் 18 இடங்களில் வெற்றி பெறுவதால் கட்சிக்கு என்ன பயன் என்ற ஆதங்கம் அவர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணியும், அதிமுக கூட்டணியும் தான்.. மற்ற கட்சிகள் தேர்தல் அறிவித்தவுடன் கரைந்துவிடும் ராஜேந்திரபாலாஜி

தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணியும், அதிமுக கூட்டணியும் தான்.. மற்ற கட்சிகள் தேர்தல் அறிவித்தவுடன் கரைந்துவிடும் ராஜேந்திரபாலாஜிதமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டிப் பல்வேறு புதிய சக்திகள் உருவெடுத்து வரும் நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜியின் கருத்து விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

திருமாவளவன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை.. திமுக கூட்டணிக்கு பாமக வந்தால் தவெக கூட்டணிக்கு செல்வாரா?

திருமாவளவன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை.. திமுக கூட்டணிக்கு பாமக வந்தால் தவெக கூட்டணிக்கு செல்வாரா?விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இன்று தனது கட்சியின் உயர்நிலை நிர்வாகிகளுடன் மிக முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்துகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பூத் கமிட்டி பணிகள், தேர்தல் வியூகங்கள் மற்றும் கூட்டணி விவகாரங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, "பாமக இருக்கும் கூட்டணியில் விசிக இருக்காது" என்ற தனது கொள்கை முடிவில் திருமாவளவன் இன்றும் உறுதியாக இருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com