ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (11:01 IST)

37 நாட்களுக்கு பின் பொதுநிகழ்ச்சியில் விஜய்!.. தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்பு...

tvk vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறி இரண்டு வருடங்களுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டது. துவக்கத்தில் அரசியல் பணிகளில் மந்தமாக இருந்த விஜய் கடந்த சில மாதங்களாக ஓரிரு கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு பேசி வருகிறார். விக்கிரவாண்டி, மதுரை பொதுக்கூட்டத்தை அடுத்து ஈரோட்டில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் ஆவேசமாக பேசினார்.

அதன்பின் விஜயை எங்கேயும் பார்க்க முடியவில்லை.. எந்த நிகழ்ச்சியிலும் அவர் கலந்து கொள்வதில்லை.. எதைப் பற்றியும் அவர் கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. அமைதியாகவே இருக்கிறார்.. திருப்பரங்குன்ற விவகாரம், ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ், சிபிஐ விசாரணை என எது பற்றியும் அவர் எங்கேயும் வாய் திறக்கவில்லை.

செய்தியாளர்களை எப்போதும் சந்திப்பதில்லை. அரசியலில் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தையெல்லாம் கோட்டை விட்டு விஜய் இப்படி அமைதியாக இருந்தால் அரசியல்வாதியாக வெற்றி பெற முடியாது என அரசியல் விமர்சிகர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், 37 நாட்களுக்குப் பின் ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் இன்று கலந்து கொள்கிறார்.. சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தவெக செயல் வீரர் கூட்டம் இன்று மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்கிறார்..
ஜனநாயகன், சிபிஐ போன்ற பிரச்சனைகளை சந்தித்து வரும் விஜய் இந்த கூட்டத்தில் இதைப் பற்றி பேசுவாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.

திடீரென கேன்சல் ஆன 13000 விமானங்கள்.. என்ன காரணம்?

திடீரென கேன்சல் ஆன 13000 விமானங்கள்.. என்ன காரணம்?அமெரிக்காவின் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையை, அதாவது சுமார் 14 கோடி மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் ஒரு 'ராட்சத பனிப்புயல்' அந்நாட்டை உலுக்கி வருகிறது. நியூ மெக்ஸிகோ முதல் நியூ இங்கிலாந்து வரையிலான 2,000 மைல் பரப்பளவிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த கடும் குளிர்கால புயலால், இதுவரை 13,000-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. சாலைகளில் ஆபத்தான முறையில் பனி உறைந்துள்ளதால், போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது.

போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் இல்லை.. குரல் கொடுக்கவும் மாட்டோம்.. அதிகாரம் கிடைத்தால் எல்லாவற்றையும் செய்வோம்: விஜய்

போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் இல்லை.. குரல் கொடுக்கவும் மாட்டோம்.. அதிகாரம் கிடைத்தால் எல்லாவற்றையும் செய்வோம்: விஜய்விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம், அரை நூற்றாண்டு கால அறிக்கை போர் மற்றும் சாலை மறியல் அரசியலுக்கு மாற்றாக ஒரு 'நிர்வாக ரீதியான அரசியல்' முறையை முன்வைக்கிறது. தேவையற்ற அறிக்கைகள் மூலம் மக்களை குழப்பாமல், போராட்டங்கள் என்ற பெயரில் பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு தராமல் இருப்பதே இவருடைய கொள்கை.

நீங்க என்ன பண்னி கிழிச்சீட்டீங்க!.. மோடியை அட்டாக் பண்ணும் திருமா!...

நீங்க என்ன பண்னி கிழிச்சீட்டீங்க!.. மோடியை அட்டாக் பண்ணும் திருமா!...சமீபத்தில் சென்னைக்கு அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

2 நாட்கள் தூங்காமல் அழுதேன்!.. ஓப்பனாக பேசிய செங்கோட்டையன்!...

2 நாட்கள் தூங்காமல் அழுதேன்!.. ஓப்பனாக பேசிய செங்கோட்டையன்!...கூவத்தூரில் சசிகலா டிடிவி தினகரன் தயவால் முதலமைச்சரானவர்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

இனிமே விசிலுக்கு No!.. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. கலாய்த்த செங்கோட்டையன்!..

இனிமே விசிலுக்கு No!.. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. கலாய்த்த செங்கோட்டையன்!..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை வழங்கியிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com