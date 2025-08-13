புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (17:45 IST)

ரிப்பன் மாளிகையில் பேச்சுவார்த்தை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்குத் தீர்வு கிடைக்குமா?

பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த 13 நாட்களாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மை பணியாளர்களுடன், சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் இன்று பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில், அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, பி.கே.சேகர்பாபு, சென்னை மேயர் பிரியா மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.
 
முன்னதாக, தூய்மை பணியாளர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக கூறி, அவர்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தும்படி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. எனினும், போராட்டத்தை கைவிட மறுத்துவிட்ட பணியாளர்கள், தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்று அறிவித்தனர்.
 
இந்தச் சூழ்நிலையில், அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்குத் தீர்வு காணும் நோக்கத்தில், தமிழக அரசு மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில், தூய்மைப் பணியாளர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளான பணி நிரந்தரம், ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணிகளை ரத்து செய்தல், ஊதிய உயர்வு போன்றவை குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Mahendran
 

சுதந்திர தினத்தன்று இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

சுதந்திர தினத்தன்று இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் சுதந்திர தினமான ஆகஸ்ட் 15 அன்று இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நாக்பூர், கல்யான் மற்றும் மாலேகான் போன்ற நகரங்களின் உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளன. இது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

14 வயது சகோதரிக்கு ராக்கி கட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற இளைஞர்: அதிர்ச்சி சம்பவம்!

14 வயது சகோதரிக்கு ராக்கி கட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற இளைஞர்: அதிர்ச்சி சம்பவம்!சகோதர பாசத்தை போற்றும் ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்ட அடுத்த சில மணிநேரங்களிலேயே, உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு கொடூரமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. தனது உறவுக்கார தங்கைக்கு ராக்கி கட்டிய இளைஞர், அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்றிரவு சென்னை உள்பட 8 மாவட்டங்களில் மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை..!

இன்றிரவு சென்னை உள்பட 8 மாவட்டங்களில் மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை..!சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவிவந்த கடுமையான வெயிலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு சென்னை மற்றும் ஏழு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

மனைவி மீது சத்தியம் செய்யுங்கள்.. கேள்வி கேட்ட எம்.எல்.ஏவுக்கு சவால் விடுத்த அமைச்சர்.. பின்வாங்கிய எம்.எல்.ஏ..!

மனைவி மீது சத்தியம் செய்யுங்கள்.. கேள்வி கேட்ட எம்.எல்.ஏவுக்கு சவால் விடுத்த அமைச்சர்.. பின்வாங்கிய எம்.எல்.ஏ..!உத்தரப்பிரதேச சட்டப்பேரவையில், சமாஜ்வாடி கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் தனது கிராமத்தில் குடிநீர் வசதி இல்லை என்று குற்றம்சாட்டியபோது, ஜல் சக்தி துறை அமைச்சர், "உங்கள் மனைவியின் மீது சத்தியம் செய்யுங்கள், உங்கள் குற்றச்சாட்டு உண்மையாக இருந்தால் நான் ராஜினாமா செய்கிறேன்" என்று சவால் விடுத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

முன்பெல்லாம் தங்கம், வெள்ளி விலையை தினசரி கேட்போம்.. இப்போது கொலை எண்ணிக்கையை கேட்கிறோ: ஈபிஎஸ்

முன்பெல்லாம் தங்கம், வெள்ளி விலையை தினசரி கேட்போம்.. இப்போது கொலை எண்ணிக்கையை கேட்கிறோ: ஈபிஎஸ்அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் குற்றங்கள் குறித்து தி.மு.க. அரசு மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். போதைப்பொருள் விற்பனையே கொலை, கொள்ளை போன்ற குற்றங்களுக்கு முக்கிய காரணம் என்றும், இதை தடுக்க அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இன்று அளித்த பேட்டியில் அவர் கூறியதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com