புதன், 10 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்தி

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
காங்கிரஸ் கட்சியின் தரவு பகுப்பாய்வு பிரிவு தலைவர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யை சந்தித்த விவகாரம் தி.மு.க.-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
தி.மு.க.வுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி விஜய்யை சந்தித்தது, காங்கிரஸுக்குள் இருக்கும் தி.மு.க. ஆதரவு தலைவர்கள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. விஜய்யிடம் காங்கிரஸ் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ள 75 தொகுதிகளை கேட்டு பேசியதாக தகவல் வெளியானது.
 
இதனால் நெருக்கடிக்கு ஆளான பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, ஆங்கில இணையதளம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் விளக்கமளித்தார். "எல்லா சந்திப்புகளுக்கும் அரசியல் நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. இது இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பாகவே இருந்திருக்கலாம். இதில் எனக்கு எந்தத் தவறும் தெரியவில்லை. 
 
இந்தச் சந்திப்பால் தி.மு.க. கூட்டணியில் எந்த குழப்பமும் ஏற்படவில்லை" என்று அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

விஜய் போட்டாவ வச்சி என் பொண்ணு வாழ்க்கையே போச்சி!.. அட பாவமே!...

விஜய் போட்டாவ வச்சி என் பொண்ணு வாழ்க்கையே போச்சி!.. அட பாவமே!...நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான பெண் ரசிகைகள் உண்டு. இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போதுள்ள நடிகர்களில் அதிக பெண் ரசிகைகளை வைத்திருப்பவர் விஜய் மட்டுமே.

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்தி

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்திகாங்கிரஸ் கட்சியின் தரவு பகுப்பாய்வு பிரிவு தலைவர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யை சந்தித்த விவகாரம் தி.மு.க.-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

உபியில் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் திரும்ப வரவில்லை.. SIRஆல் பாஜகவுக்கு சிக்கலா?

உபியில் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் திரும்ப வரவில்லை.. SIRஆல் பாஜகவுக்கு சிக்கலா?உத்தரப் பிரதேசத்தில் பா.ஜ.க.வின் பாரம்பரிய நகர்ப்புற வாக்குத்தளம் தற்போது ஆபத்தில் உள்ளது. SIR என்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைமுறையின் கீழ், வாக்காளர்கள் ஒரே இடத்தில் மட்டுமே பதிவு செய்ய முடியும் என்ற விதி கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்விக்கி, ஸொமட்டோ டெலிவரி ஊழியர்கள் லிஃப்டை பயன்படுத்த கூடாது.. போர்டு வைத்து சிக்கலில் சிக்கிய ஓட்டல்..!

ஸ்விக்கி, ஸொமட்டோ டெலிவரி ஊழியர்கள் லிஃப்டை பயன்படுத்த கூடாது.. போர்டு வைத்து சிக்கலில் சிக்கிய ஓட்டல்..!பெங்களூருவில் உள்ள மேகனா ஃபுட்ஸ் என்ற உணவகம், தங்கள் கிளையின் லிஃப்டை ஸ்விக்கி மற்றும் ஸொமாட்டோ டெலிவரி ஊழியர்கள் பயன்படுத்த கூடாது என ஓர் அறிவிப்பை ஒட்டியதால் பெரும் சர்ச்சை வெடித்தது. இந்த அறிவிப்பின் புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானதால், வர்க்க பாகுபாட்டை காட்டுவதாக கூறி உணவகத்தின் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

வெங்காயம் - பூண்டு சண்டையால் விவாகரத்து! 23 வருட திருமண உறவுக்கு முடிவு..!

வெங்காயம் - பூண்டு சண்டையால் விவாகரத்து! 23 வருட திருமண உறவுக்கு முடிவு..!குஜராத்தை சேர்ந்த ஒரு தம்பதியினர், மனைவி வெங்காயம் மற்றும் பூண்டை உணவில் தவிர்த்த காரணத்தால் ஏற்பட்ட நீண்டகால மோதல் காரணமாக, தங்கள் 23 ஆண்டுகால திருமண உறவில் இருந்து விவாகரத்து பெற்றுள்ளனர். அகமதாபாத் குடும்ப நீதிமன்றத்தின் இந்த விவாகரத்துத் தீர்ப்பை குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் தற்போது உறுதி செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com