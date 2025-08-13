புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (16:35 IST)

இன்றிரவு சென்னை உள்பட 8 மாவட்டங்களில் மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை..!

சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவிவந்த கடுமையான வெயிலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு சென்னை மற்றும் ஏழு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
 
வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடலோர பகுதிகளில், மத்திய மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. அத்துடன், தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியும் நிலவி வருகிறது. இந்த காரணங்களால், தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி இன்றிரவு கீழ்க்கண்ட மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது:
 
தென்காசி: இந்த மாவட்டத்தில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
 
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர்: இந்த நான்கு மாவட்டங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
 
நீலகிரி, திருநெல்வேலி, சிவகங்கை: இந்த மாவட்டங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

தண்ணீரை தடுத்து பாருங்க.. தக்க பாடம் கற்பிப்போம்! - இந்தியாவை மிரட்டும் பாகிஸ்தான் பிரதமர்!

தண்ணீரை தடுத்து பாருங்க.. தக்க பாடம் கற்பிப்போம்! - இந்தியாவை மிரட்டும் பாகிஸ்தான் பிரதமர்!சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் இந்தியாவால் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் விதமாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் 2 மெட்ரோ வழித்தடங்கள்.. மெட்ரோ நகரமாகும் சென்னை..!

மேலும் 2 மெட்ரோ வழித்தடங்கள்.. மெட்ரோ நகரமாகும் சென்னை..!சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், நகரத்தின் முக்கியப் பகுதிகளையும், புறநகர் பகுதிகளையும் இணைக்கும் வகையில் புதிய வழித்தடங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை தயாரித்து வருகிறது. இந்த திட்டங்களில், வழித்தடம் 4-ன் நீட்டிப்பு மற்றும் தாம்பரம்–கிண்டி–வேளச்சேரி வழித்தட விரிவாக்கம் ஆகியவை அடங்கும்.

நீதிமன்ற உத்தரவு எதிரொலி: போலீஸ் குவிப்பு.. போராட்டத்தை கைவிட தூய்மை பணியாளர்கள் மறுப்பு..!

நீதிமன்ற உத்தரவு எதிரொலி: போலீஸ் குவிப்பு.. போராட்டத்தை கைவிட தூய்மை பணியாளர்கள் மறுப்பு..!பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக போராடி வரும் தூய்மை பணியாளர்கள், போராட்டத்தை கைவிட மறுத்துவிட்டதால், ரிப்பன் மாளிகை முன்பு காவல்துறை குவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அவர்களுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மாட்டேன்! ஆர்.என்.ரவியை புறக்கணித்த மாணவி! - நெல்லையில் பரபரப்பு!

ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மாட்டேன்! ஆர்.என்.ரவியை புறக்கணித்த மாணவி! - நெல்லையில் பரபரப்பு!திருநெல்வேலியில் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி கையால் பட்டம் பெற மாட்டேன் என மாணவி மறுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர்.. கைதான சில நிமிடங்களில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..

மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர்.. கைதான சில நிமிடங்களில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ.150 கோடி வரி முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்த், உடல்நல குறைவு காரணமாக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com